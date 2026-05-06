Головні новини за середу, 6 травня.
Головне за середу: долар впав, Угорщина повернула кошти
Долар впав до найнижчого рівня з початку війни на Близькому Сході
Долар продовжив падіння та опустився до найнижчого рівня з моменту початку війни на Близькому Сході після повідомлень про те, що США та Іран наближаються до угоди щодо її завершення.
НБУ закликав посилити наглядову раду Сенс Банку ризик-менеджерами
Національний банк звертав увагу державного Сенс Банку на необхідність доукомплектувати наглядову раду банку через неповний склад і брак компетенцій у сфері ризик-менеджменту, повідомив заступник голови регулятора Дмитро Олійник під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки.
Міноборони змінить правила мобілізації та медконтролю. Що відомо
Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізаційних процесів, ключовим елементом якої стане оновлення системи військово-лікарської експертизи (ВЛК), пише «Громадське».
Податкові пільги для мобілізованих ФОП: хто може не платити податки
Самозайняті особи (ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які стали на захист України, мають право на податкові пільги.
Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі
Коментарі