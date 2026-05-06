Міноборони змінить правила мобілізації та медконтролю. Що відомо

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 травня 2026, 10:42

Міноборони змінить правила мобілізації та медконтролю. Що відомо

Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізаційних процесів, ключовим елементом якої стане оновлення системи військово-лікарської експертизи (ВЛК), пише «Громадське».

Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізаційних процесів, ключовим елементом якої стане оновлення системи військово-лікарської експертизи (ВЛК), пише «Громадське».► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо планують змінитиУ відомстві визнають наявність проблем у проведенні медоглядів та заявляють про підготовку системних рішень для підвищення їх якості й об'єктивності.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що планують змінити

У відомстві визнають наявність проблем у проведенні медоглядів та заявляють про підготовку системних рішень для підвищення їх якості й об'єктивності.

За інформацією Міноборони, процедура ВЛК уже проходить етап змін: триває цифровізація процесів, а також оптимізація підходів до проведення медичних оглядів. Основна мета — мінімізувати помилки та забезпечити достовірне визначення придатності до військової служби.

Читайте також: У Міноборони готують масштабний перезапуск мобілізації: чи скасують бронювання для більшості громадян

У міністерстві наголошують, що ВЛК визначає лише факт придатності, тому за відсутності скарг або медичних документів обстеження може обмежуватися базовими процедурами. Водночас громадяни мають право оскаржити висновок комісії — як у досудовому порядку, так і через суд.

Для посилення контролю за діяльністю комісій уже запроваджено перевірки. Зокрема, у 2025 році проведено 318 перевірок ВЛК, за результатами яких змінено понад 130 керівників комісій. Це свідчить про намір держави підвищити якість медичного відбору.

Окрім змін у роботі ВЛК, Міноборони готує ширшу трансформацію мобілізаційної системи. Серед ключових напрямів:

  • інтеграція державних реєстрів для оперативного обміну даними між системами;
  • розвиток електронного кабінету в застосунку «Резерв+» для оновлення даних без відвідування ТЦК;
  • надання лікарям ВЛК доступу до цифрових медичних історій;
  • перехід до принципу професійної відповідності під час мобілізації замість масового оповіщення;
  • удосконалення взаємодії між ТЦК, Нацполіцією та іншими органами.

Очікується, що такі зміни дозволять підвищити ефективність мобілізації, якість відбору персоналу та зменшити соціальну напругу. Реформа також має забезпечити більш раціональне використання людського ресурсу з урахуванням освіти, професії та стану здоров’я військовозобов'язаних.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+45
Игорь УА
Игорь УА
6 травня 2026, 10:53
#
Це шо, знову платить? По другому кругу будуть обілєчувать?
+
+60
JWT
JWT
6 травня 2026, 12:35
#
Ви ще не зрозуміли? Це модель «підписки»
+
+30
Игорь УА
Игорь УА
6 травня 2026, 12:39
#
Може банки вже начнуть якісь кредити давать під купівлю цих білих білєтів. 5−7-9% наприклад.
+
+30
JWT
JWT
6 травня 2026, 12:44
#
Облікова ставка 15%, тому кредити будуть під 19−20%
+
+30
Игорь УА
Игорь УА
6 травня 2026, 13:14
#
Буде якась знижка тим хто в 2019 за Зеленського голосував?
+
0
parseval
parseval
6 травня 2026, 14:04
#
Ні, тільки накопичувальна знижка для постійних покупців!
+
+255
IrishRepublican
IrishRepublican
6 травня 2026, 10:53
#
В той час, як зграя півнів у балаклавах можуть запхати будь-яку людину на вулиці у бусік, а комісія «лікарів» визнати будь-якого інваліда придатним, белькотання про цифровізацію та удосконалення взаємодії виглядають фарсом та знущанням. Хоча, це не в перший, і не в останній раз.
+
+165
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
6 травня 2026, 11:48
#
Буде працювати так само, як і 28 безпекових угод!
+
+60
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
6 травня 2026, 12:51
#
Вся суть зелених реформ: 1. Народ повинен жити добре. 2. Народ повинен жити. 3. Народ повинен.
+
+75
Oleksandr7777
Oleksandr7777
6 травня 2026, 13:12
#
Нічого не зміниться. Служу в бойовій частині медиком. Ті хлопці, що до нас приходять в якості поповнення — це просто обійняти і плакати — вони мають стільки хронічних і не тільки хронічних хвороб, що кожен з них як велика медична енциклопедія. Питаємо: як ви проходили ВЛК? В мене взяли документи, віднесли до лікарів, через 3 хвилин висновок «Придатний». Та він не те що непридатний до піхоти, він навіть непридатний до підрозділів забезпечення. І так не тільки в нашій частині. Жах. А ці колеги з ВЛК (не хочу їх називати колегами навіть) підмахують висновки і мають дуже хороший заробіток, поки хлопці тут накладають головою.
+
0
bosyak
bosyak
6 травня 2026, 13:35
#
Питання, якщо Ви визначаєте букет хвороб, то як далі? Людина лікується? Чи всім пофігу?
+
0
manson
manson
6 травня 2026, 14:38
#
Снизить социальное напряжение? Есть только один способ это сделать…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають dmitras, Alex DOM, manson и 163 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами