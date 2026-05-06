Міноборони змінить правила мобілізації та медконтролю. Що відомо

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що планують змінити

У відомстві визнають наявність проблем у проведенні медоглядів та заявляють про підготовку системних рішень для підвищення їх якості й об'єктивності.

За інформацією Міноборони, процедура ВЛК уже проходить етап змін: триває цифровізація процесів, а також оптимізація підходів до проведення медичних оглядів. Основна мета — мінімізувати помилки та забезпечити достовірне визначення придатності до військової служби.

Читайте також: У Міноборони готують масштабний перезапуск мобілізації: чи скасують бронювання для більшості громадян

У міністерстві наголошують, що ВЛК визначає лише факт придатності, тому за відсутності скарг або медичних документів обстеження може обмежуватися базовими процедурами. Водночас громадяни мають право оскаржити висновок комісії — як у досудовому порядку, так і через суд.

Для посилення контролю за діяльністю комісій уже запроваджено перевірки. Зокрема, у 2025 році проведено 318 перевірок ВЛК, за результатами яких змінено понад 130 керівників комісій. Це свідчить про намір держави підвищити якість медичного відбору.

Окрім змін у роботі ВЛК, Міноборони готує ширшу трансформацію мобілізаційної системи. Серед ключових напрямів:

інтеграція державних реєстрів для оперативного обміну даними між системами;

розвиток електронного кабінету в застосунку «Резерв+» для оновлення даних без відвідування ТЦК;

надання лікарям ВЛК доступу до цифрових медичних історій;

перехід до принципу професійної відповідності під час мобілізації замість масового оповіщення;

удосконалення взаємодії між ТЦК, Нацполіцією та іншими органами.

Очікується, що такі зміни дозволять підвищити ефективність мобілізації, якість відбору персоналу та зменшити соціальну напругу. Реформа також має забезпечити більш раціональне використання людського ресурсу з урахуванням освіти, професії та стану здоров’я військовозобов'язаних.