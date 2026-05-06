НБУ закликав посилити наглядову раду Сенс Банку ризик-менеджерами

Національний банк звертав увагу державного Сенс Банку на необхідність доукомплектувати наглядову раду банку через неповний склад і брак компетенцій у сфері ризик-менеджменту, повідомив заступник голови регулятора Дмитро Олійник під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки, пише «Інтерфакс Україна».

Що кажуть в НБУ

«Крім кількісного складу, потрібно заповнити всі компетенції, які мають бути в наглядовій раді. Зокрема, там є брак компетенцій по ризик-менеджменту», — зазначив заступник голови НБУ.

Нацбанк отримав документи щодо кандидатів до наглядової ради Сенс Банку у серпні 2025 року, більшість із них погодив у вересні, а частину — у жовтні. Один кандидат у процесі відмовився від подальшої участі у відборі, ще один погоджений кандидат згодом змінив роботу.

Олійник уточнив, що наглядова рада Сенс Банку має складатися з дев'яти членів, шість із яких повинні бути незалежними протягом усього строку роботи в раді.

Всі кандидати проходили два рівні відбору — кваліфікаційну комісію та комітет з питань нагляду, а рішення щодо них ухвалювалися колегіально й одностайно.

Олійник також повідомив, що НБУ провів у Сенс Банку три інспекційні перевірки та три перевірки з питань фінансового моніторингу. Матеріали однієї з них після рішення у березні 2025 року регулятор передав правоохоронним органам.

Хто входить до наглядової ради

Згідно з інформацією на сайті Сенс Банку, наразі до наглядової ради входять сім осіб. Незалежними членами є голова ради Микола Гладишенко, а також Олег Містюк, Олександр Щур і Пьотр Новак; представниками держави — заступник голови ради Андрій Свистун, Владислав Власюк і Віталій Зінніков, останній — як представник держави від президента України.

Скандал з «плівками Міндіча»

Як стало відомо з нових «плівок Міндіча», опублікованих УП, склад наглядової ради державного Сенс Банку, призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи «Мідас».

На плівках зафіксована розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого, який став радником керівника Сенс Банку після його націоналізації від російських власників у 2023 році.

Раніше співрозмовники УП у бізнесових колах називали Веселого «наглядачем» від Офісу президента за Сенс Банком, де без нього не ухвалювалося жодне рішення.

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку.

Наразі відомо, що Міністерство фінансів України вже розпочало процедуру відбору радника з приватизації. Як йдеться у коментарі для «Інтерфакс-Україна», керівництво Сенс Банку вже здійснює необхідні дії для підготовки до продажу.