Головне за четвер: 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти рф

ЄС схвалив 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти рф

У четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки. Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

Енергетична блокада та кінець крипто-лазівки: деталі 20-го пакету санкцій ЄС проти рф

Європейська комісія привітала ухвалення країнами ЄС 20-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження насамперед спрямовані проти «тіньового флоту» танкерів, фінансового сектору, включно з криптоактивами, та схем обходу санкцій через треті країни. Вперше в історії ЄС було застосовано спеціальний інструмент протидії обходу санкцій.

Курс долара ставить рекорди: потрібно скуповувати «зелений» і як дійсно на цьому заробити

У найближчій перспективі долар має дві основні проблеми: геополітика та держборг США із його зростаючою вартістю обслуговування. Посилення турбулентності долара у світі — наслідок ситуації, що склалася у світовій економіці та політиці останніми роками. Хоча Штати тривалий час залишалися головним охоронцем законності із провідною світовою економікою. Як наслідок, долар був безперечною «валютою № 1» у всіх розрахунках — від сировини до фондового ринку.

Україні виділяють новий пакет допомоги на 600 мільйонів євро

Європейська комісія спільно з Групою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) оголосили про запуск нового фінансового пакету для підтримки критичної інфраструктури України. Загальний обсяг фінансування становить понад 600 млн євро. Про це стало відомо 22 квітня під час бізнес-саміту ЄС-Україна, що проходить у Брюсселі.

Битва за депозити: чи зможуть криптоплатформи відбити у банків гроші вкладників

Квітневі надії криптоіндустрії на законодавчу визначеність у США не виправдалися. Сенатор Том Тілліс підтвердив, що розгляд ключового законопроєкту CLARITY Act, який мав дати ринку цифрових активів чіткі правила гри, найімовірніше, переноситься на травень 2026 року. Головна суперечка точиться вже не стільки навколо абстрактної «ясності» для ринку, скільки навколо значно приземленішого питання — чи зможуть криптоплатформи платити дохідність за стейблкоїни.