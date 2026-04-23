ЄС схвалив 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти рф

У четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021−2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

Очікується, що у 2026 та 2027 роках Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку. Зокрема, у 2026 році:

16,7 млрд євро буде спрямовано на бюджетну підтримку;

28,3 млрд євро — на оборонні потреби.

Перший транш планується залучити вже у найближчий місяць.

За словами президента України Володимира Зеленського, кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку в Україні ще не виробляють, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури.

20 пакет санкцій проти росії

Президент Європейської ради Антоніо Коста також підтвердив у X схвалення 20 пакету санкцій проти росії, щоб зменшити її можливості вести війну.

«Європа тверда, єдина та непохитна у підтримці України», — зазначив він.

Нагадаємо

18−19 грудня 2025 року, за результатами засідання Ради ЄС, лідери держав-членів Європейського Союзу підтвердили готовність допомогти Україні у забезпеченні фінансової стійкості у 2026−2027 роках. Сторони погодили надання Україні 90 млрд євро. 14 січня 2026 року Європейська Комісія офіційно представила пропозицію започаткування нового фінансового інструменту для України.