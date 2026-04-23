23 квітня 2026, 15:24

ЄС схвалив 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти рф

У четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

ЄС схвалив 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти рф
Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021−2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

Очікується, що у 2026 та 2027 роках Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку. Зокрема, у 2026 році:

  • 16,7 млрд євро буде спрямовано на бюджетну підтримку;
  • 28,3 млрд євро — на оборонні потреби.

Перший транш планується залучити вже у найближчий місяць.

За словами президента України Володимира Зеленського, кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку в Україні ще не виробляють, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури.

20 пакет санкцій проти росії

Президент Європейської ради Антоніо Коста також підтвердив у X схвалення 20 пакету санкцій проти росії, щоб зменшити її можливості вести війну.

«Європа тверда, єдина та непохитна у підтримці України», — зазначив він.

Нагадаємо

18−19 грудня 2025 року, за результатами засідання Ради ЄС, лідери держав-членів Європейського Союзу підтвердили готовність допомогти Україні у забезпеченні фінансової стійкості у 2026−2027 роках. Сторони погодили надання Україні 90 млрд євро. 14 січня 2026 року Європейська Комісія офіційно представила пропозицію започаткування нового фінансового інструменту для України.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Коментарі - 9

neverice
neverice
23 квітня 2026, 16:19
Ну от, нарешті коректно назвали пакет на 90 млрд євро підтримкою, а не кредитом. Бо повертатись гроші будуть лише з коштів, які виплатить росія у вигляді репарацій. Тобто, повертати його якщо хтось і буде — то це росія.
А в цілому, програш Орбана на виборах нарешті сформував консенсус в ЄС, тож можна очікувати доволі швидкого просування в багатьох питаннях, поки відкрите вікно можливостей.
Romanenkas17
Romanenkas17
23 квітня 2026, 16:25
Якраз некоректно. Це ж кредит, який ляже на україну, чорним по білому написано. Більшість цих грошей покрадуть ще до привезення в україну. Ніде не написано про твої «репарації»))
Moonlighter
Moonlighter
23 квітня 2026, 17:36
Ти цих грошей не побачиш і ніяк не відчуєш. Частина грошей залишиться у Міндічів та компанії, інша частина у нових квартирах Ахметова за 500 мільйонів у Монако, а ще одна частина піде на ракети та дрони, яких ніхто не побачить, але вони десь є.
Romanenkas17
Romanenkas17
23 квітня 2026, 16:26
Гуляй, голитьба! Землі ще достатньо для роздавання ((.
AllexL
AllexL
23 квітня 2026, 17:27
А ти не встиг нічого отримати, бідося?
Lesya31
Lesya31
23 квітня 2026, 17:38
А ти отримав? тільки на війну і на підтримку курсу (гроші назад в європу підуть). А нам кредити. Сліпі.((
Петро Українець
Петро Українець
23 квітня 2026, 17:02
В кацапів сьогодні палають не лише заводи)) Деяких аж сюди занесло на реактивній тязі))
TAN72
TAN72
23 квітня 2026, 17:19
Где вы были сударь до этого времени 😂
Lesya31
Lesya31
23 квітня 2026, 17:38
Чому це в них має палати? гроші на два напрямки — подальше знищення українців і на підтримку курсу (4 мільярди в місяць). І ще з цих грошей вкрадуть значну частину. що тут хорошого для людей в україні?
