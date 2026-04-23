Енергетична блокада та кінець крипто-лазівки: деталі 20-го пакету санкцій ЄС проти рф

Європейська комісія привітала ухвалення країнами ЄС 20-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження насамперед спрямовані проти «тіньового флоту» танкерів, фінансового сектору, включно з криптоактивами, та схем обходу санкцій через треті країни. Вперше в історії ЄС було застосовано спеціальний інструмент протидії обходу санкцій. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Удар по «тіньовому флоту» та СПГ

ЄС продовжує скорочувати нафтогазові доходи Кремля:

Тіньовий флот: список поповнили ще 46 суден (загалом під санкціями вже 632 кораблі). Їм заборонено доступ до портів та надання будь-яких послуг.

Заборона обслуговування: введено заборону на технічне обслуговування російських танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) та криголамів.

Портова блокада: до списку додано російські порти Мурманськ і Туапсе, а також — уперше — іноземний термінал Karimun в Індонезії за співпрацю з тіньовим флотом.

Перепродаж танкерів: запроваджено обов'язкове застереження «no Russia» у контрактах на продаж танкерів європейськими компаніями, щоб запобігти їх потраплянню до рук рф.

Кінець крипто-лазівки

Нові заходи фактично ізолюють російську фінансову систему від європейського ринку. Водиться повна заборона на будь-які операції з російськими постачальниками криптопослуг та децентралізованими платформами.

Під санкції потрапили операції з криптовалютою RUBx та цифровим рублем, які розроблялися ЦБ рф спеціально для обходу обмежень.

Крім того, ще 20 російських банків відключено від ринку ЄС (загалом уже 70). Також під санкціями банки Киргизстану, Лаосу та Азербайджану, які допомагали рф проводити платежі.

Торгівля та ВПК

ЄС розширив ембарго на товари, що підживлюють російську військову машину:

Експорт: заборонено постачання товарів на суму понад 365 млн євро (від каучуку до тракторів), а також вибухівки та лабораторного скла.

Імпорт: заборонено ввезення металів та хімікатів ще на 530 млн євро.

ВПК та дрони: до чорного списку додано 58 оборонних компаній та постачальників із Китаю, ОАЕ, Узбекистану та Казахстану.

Активація «антиобхідного інструменту»

Євросоюз перейшов від попереджень до дій щодо третіх країн. Вперше інструмент активовано проти Киргизстану, який систематично реекспортував до рф європейське телеком-обладнання та верстати, необхідні для виробництва ракет і дронів.

Юридичний захист бізнесу ЄС

Пакет надає право європейським фірмам: