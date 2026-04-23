Битва за депозити: чи зможуть криптоплатформи відбити у банків гроші вкладників

Квітневі надії криптоіндустрії на законодавчу визначеність у США не виправдалися. Сенатор Том Тілліс підтвердив, що розгляд ключового законопроєкту CLARITY Act, який мав дати ринку цифрових активів чіткі правила гри, найімовірніше, переноситься на травень 2026 року. Головна суперечка точиться вже не стільки навколо абстрактної «ясності» для ринку, скільки навколо значно приземленішого питання — чи зможуть криптоплатформи платити дохідність за стейблкоїни.

Що таке CLARITY Act і навіщо він ринку

Американський крипторинок уже кілька років живе в режимі правової невизначеності: одні й ті самі активи можуть роками перебувати між статусом цінного паперу і біржового товару, а правила для бірж, токенів і посередників складаються радше зі спорів та претензій регуляторів, ніж із єдиної системи. Саме це й має змінити Digital Asset Market Clarity Act — законопроєкт, покликаний зібрати розрізнені норми в єдину систему, де кожен актив і кожен посередник чітко розумітиме, хто за ним наглядає — Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) чи Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

На папері CLARITY Act виглядає як класичний закон про ринкову структуру: він має розмежувати юрисдикцію регуляторів, встановити правила для бірж, брокерів, дилерів, кастодіанів і DeFi-інфраструктури, а також зменшити правову невизначеність, яка роками гальмувала американський крипторинок. Простіше кажучи, йдеться про спробу замінити хаотичне «регулювання через покарання» зрозумілою системою нагляду та вимог.

Але політично цей закон уже давно вийшов за межі суто ринкової реформи й поступово перетворився на значно ширшу розмову — про те, хто контролюватиме доларову ліквідність у цифровій формі й кому в майбутньому дістануться гроші вкладників.

Чому стейблкоїни стали яблуком розбрату?

У центрі суперечки опинилися стейблкоїни, а разом із ними й значно ширше питання — чи можуть вони бути не лише цифровим платіжним інструментом, а й реальною альтернативою банківському депозиту.

Поки стейблкоїн виконує роль зручного цифрового долара, він не руйнує звичну фінансову логіку. Але щойно користувач може тримати його на біржі чи в гаманці й отримувати за це винагороду, межа між криптопродуктом і депозитом починає розмиватися. Для банків це вже не просто новий формат платежу, а прямий конкурент у боротьбі за гроші клієнтів.

Спробу частково закрити цю проблему США зробили ще раніше. GENIUS Act, ухвалений у 2025 році, запровадив для стейблкоїнів повне резервування, регулярне розкриття резервів і жорсткі правила для емітентів, зокрема заборону платити дохідність за сам факт володіння токеном. Тож саме навколо цієї лазівки й точиться вся боротьба.

Банки проти криптоплатформ

У певному сенсі нинішня суперечка навколо CLARITY Act — це вже не про крипторинок, а про майбутню архітектуру долара в цифровій економіці.

Банки не виступають проти самого руху до блокчейну. Навпаки, вони готові вбудувати стейблкоїни в сучасну платіжну інфраструктуру, але так, щоб не ламати базову фінансову модель. Тобто використати технологічні переваги нової системи без головного для себе ризику — втрати депозитної бази, на якій тримається кредитування. По суті, йдеться про спробу провести зміни без справжньої зміни правил гри: модернізувати стару модель, але не допустити, щоби цифровий долар почав конкурувати з банківським рахунком за гроші клієнтів. У своїх матеріалах вони прямо попереджають про ризик масштабного перетоку коштів із банків у стейблкоїни, а в одному з листів до Сенату посилаються на оцінку, за якою під загрозою можуть опинитися $6,6 трлн банківських депозитів.

Крипторинок, зокрема Coinbase та торгова асоціація The Digital Chamber, навпаки, просуває зовсім іншу логіку. Для нього стейблкоїн — це не просто «криптодолар», а базовий елемент нової фінансової інфраструктури, де користувач тримає ліквідність не на банківському рахунку, а всередині цифрової екосистеми — на біржі, у гаманці, у платіжному застосунку або в мережі DeFi. Тому винагороди за утримання стейблкоїнів для криптоплатформ важливі не просто як бонус, а як спосіб зберегти життєздатність моделі.

По суті, обидві сторони борються за один і той самий ресурс — дешеві й стабільні доларові залишки користувача. Але майбутнє економіки вони бачать по-різному. Банки хочуть використати блокчейн (який роками популяризували саме криптоплатформи), щоби покращити стару систему без втрати контролю над депозитами. Біржі та криптоплатформи хочуть, щоби нова інфраструктура нарешті визнала їх як повноцінних гравців на традиційному ринку й дала не лише роль провідника грошей, а й право утримувати ці самі гроші всередині своєї екосистеми. Але компромісу між цими підходами досі немає.

Суперечка триває — ринок страждає

Парадокс у тому, що через суперечку про дохідність стейблкоїнів зависає значно ширша реформа. CLARITY Act мав дати ринку те, чого йому справді бракує роками — чітку класифікацію активів, зрозумілу логіку нагляду і єдині правила гри для бірж, токенів і посередників. Замість судових спорів і різночитань між SEC і CFTC з’явилася б системна рамка, у якій кожен учасник розуміє свої обов’язки та ризики.

Йдеться не лише про структуру ринку, а й про базові речі для користувача. Закон закладає розділення клієнтських і власних коштів платформ, прозоріші умови роботи бірж і обов’язкові елементи фінансового контролю — від AML-процедур до звітності. Окремо він створює більш визначене поле для DeFi, фактично відокремлюючи справді децентралізовану інфраструктуру від керованих сервісів. А посилення вимог до великих посередників ускладнює використання легальних каналів для санкційних і сірих потоків — що, зокрема, має практичне значення і для України.

Тобто через нинішню суперечку зависає велика конструкція, яка могла б зробити ринок передбачуванішим. Замість цього він і далі житиме в режимі фрагментарного регулювання, де статус одних активів з’ясовують через суди, статус інших — через політичні торги, а правила для ключових гравців складаються не в єдину систему, а в набір окремих рішень, винятків і прецедентів.

Для трейдерів та інвесторів це означає продовження знайомого стану — рваного, нервового й волатильного ринку, де кожна нова судова справа, кожне чергове рішення щодо класифікації токена чи повноважень регулятора і далі працюватимуть як окремий тригер для переоцінки ризиків.

Програти в Америці — не означає програти скрізь

Якщо дивитися ширше, CLARITY Act — це частина набагато довшого процесу, у якому крипторинок поступово набуває знайомої банківської логіки: чіткі ролі, зрозумілі правила, прозора відповідальність. І навіть без закону цей рух нікуди не зникне — просто замість одного великого системного рішення ринок отримає ще кілька років точкових змін.

Але якщо криптоіндустрія програє суперечку про стейблкоїни в Америці — це не означає, що вона програє її скрізь. Моделі з дохідністю на стейблкоїни можуть спокійно розвиватися в інших юрисдикціях: там, де регулювання м'якше, де є апетит до експерименту або де просто немає потужного банківського лобі, готового їх заблокувати. У такому разі американські користувачі отримають не заборону як таку — а лише місцеву версію продукту, тоді як решта світу користуватиметься повною доти, доки не зміняться правила в інших юрисдикціях.

Адже що щільніше регульована частина ринку підтягується до банківської моделі, то помітніше виокремлюється все те, що свідомо обирає лишатися поза нею. Це вже добре видно на прикладі анонімних монет, попит на які зростає саме тоді, коли тиск на основну інфраструктуру посилюється.

Є й інший ефект, який часто лишається поза увагою: коли великі юрисдикції закріплюють широку регуляторну рамку, інші країни починають рухатися слідом — не з ідейних міркувань, а з простого розрахунку, що лишатися на периферії дорожче, ніж прийняти її правила. Європа в багатьох аспектах випередила США — MiCA запрацювала ще з 2024 року, але й вона виявилася неповною, особливо щодо DeFi, тому Єврокомісія вже планує її перегляд у 2027 році. Для України це теж лише питання часу.



