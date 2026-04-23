Європейська комісія спільно з Групою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) оголосили про запуск нового фінансового пакету для підтримки критичної інфраструктури України. Загальний обсяг фінансування становить понад 600 млн євро. Про це стало відомо 22 квітня під час бізнес-саміту ЄС-Україна, що проходить у Брюсселі, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Україні виділяють новий пакет допомоги на 600 мільйонів євро
Структура фінансового пакету
Нова ініціатива поєднує кредитне фінансування та грантову підтримку:
- понад 450 млн євро — кредити від Європейський інвестиційний банк під гарантії Європейського Союзу;
- близько 150 млн євро — гранти та технічна допомога ЄС для реалізації проєктів.
Ці кошти доповнюють масштабну програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, посилюючи можливості інвестування у державний та приватний сектори.
Пріоритетні напрями відбудови
За словами віцепрезидента ЄІБ Карла Негаммера, інвестиції будуть спрямовані туди, де вони зараз найбільш необхідні для життя громадян:
- Транспорт: відновлення доріг та залізничного сполучення.
- Енергетика: ремонт мереж та підвищення енергоефективності житла.
- Соціальна сфера: підтримка освітніх закладів та громадської інфраструктури.
- Міська мобільність: збереження базових послуг у містах.
«Зараз гарний час інвестувати в Україну. Країна стає одним із найбільш стратегічних інвестиційних напрямів у Європі — інноваційною та сповненою потенціалу», — наголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев додав, що ці гарантії дозволять ЄІБ розширити підтримку саме державного сектору та критичних об'єктів, що є критично важливим для стійкості країни.
