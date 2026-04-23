Україні виділяють новий пакет допомоги на 600 мільйонів євро

Європейська комісія спільно з Групою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) оголосили про запуск нового фінансового пакету для підтримки критичної інфраструктури України. Загальний обсяг фінансування становить понад 600 млн євро . Про це стало відомо 22 квітня під час бізнес-саміту ЄС-Україна, що проходить у Брюсселі, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Структура фінансового пакету

Нова ініціатива поєднує кредитне фінансування та грантову підтримку:

понад 450 млн євро — кредити від Європейський інвестиційний банк під гарантії Європейського Союзу;

близько 150 млн євро — гранти та технічна допомога ЄС для реалізації проєктів.

Ці кошти доповнюють масштабну програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, посилюючи можливості інвестування у державний та приватний сектори.

Пріоритетні напрями відбудови

За словами віцепрезидента ЄІБ Карла Негаммера, інвестиції будуть спрямовані туди, де вони зараз найбільш необхідні для життя громадян:

Транспорт: відновлення доріг та залізничного сполучення.

Енергетика: ремонт мереж та підвищення енергоефективності житла.

Соціальна сфера: підтримка освітніх закладів та громадської інфраструктури.

Міська мобільність: збереження базових послуг у містах.

«Зараз гарний час інвестувати в Україну. Країна стає одним із найбільш стратегічних інвестиційних напрямів у Європі — інноваційною та сповненою потенціалу», — наголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев додав, що ці гарантії дозволять ЄІБ розширити підтримку саме державного сектору та критичних об'єктів, що є критично важливим для стійкості країни.