Головне за середу: Угорщина розблокувала 90 млрд євро для України, громадяни й бізнес забирають кошти з банків
Угорщина зняла вето: Посли країн ЄС затвердили кредит Україні на 90 млрд євро
Посли країн ЄС затвердили кредит Україні на 90 млрд євро. Євросоюз зробив вирішальний крок в остаточній процедурі затвердження масштабного кредиту Україні на 2026−2027 роки. Також посли ЄС схвалили 20-й пакет санкцій проти росії.
Україна відремонтувала пошкоджену ділянку нафтопроводу «Дружба».
Українці масово забирають заощадження з банків та нарощують борги
Банківська система України стикнулася з найбільшим за останні два з гаком роки відтоком гривневих коштів із рахунків. Паралельно громадяни активно знімали валюту та оформлювали рекордні обсяги нових позик.
Українці різко скорочують запаси готівки
Обсяг паперових грошей поза банківською системою скоротився, оновивши історичний показник спаду для початку весни. Аналітики припускають, що наявні заощадження населення конвертуються в іноземну валюту та витрачаються на паливно-мастильні матеріали.
Бізнес вивів рекордні 110 млрд грн із банків у першому кварталі
Українські підприємства на початку 2026 року масово знімали кошти з банківських рахунків, встановивши новий антирекорд за обсягами відтоку гривневих вкладів. Одночасно з виведенням власних резервів, корпоративний сектор активно нарощував кредитну заборгованість.
