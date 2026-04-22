Бізнес вивів рекордні 110 млрд грн із банків у першому кварталі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 квітня 2026, 15:53

Бізнес вивів рекордні 110 млрд грн із банків у першому кварталі

Українські підприємства на початку 2026 року масово знімали кошти з банківських рахунків, встановивши новий антирекорд за обсягами відтоку гривневих вкладів. Одночасно з виведенням власних резервів, корпоративний сектор активно нарощував кредитну заборгованість. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Українські підприємства на початку 2026 року масово знімали кошти з банківських рахунків, встановивши новий антирекорд за обсягами відтоку гривневих вкладів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історичний спад після зимового накопичення

Протягом першого кварталу 2026 року бізнес зняв із банківських рахунків та депозитів 110 мільярдів гривень. За оцінками експерта, цей показник став рекордним, перевершивши навіть обсяги відтоку капіталу на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Таке різке скорочення відбулося на тлі попереднього періоду накопичення: у четвертому кварталі минулого року підприємства, навпаки, суттєво збільшили власні гривневі резерви — їхній приріст становив 139,7 мільярда гривень.

Валютні втрати та кредитний стрибок

Тенденція до скорочення корпоративних фінансів торкнулася не лише національної валюти. Паралельно підприємства активно забирали іноземну валюту. За січень-березень з валютних рахунків і вкладів юридичних осіб було виведено 329,5 мільйона доларів.

Крім того, на тлі масового зняття власних заощаджень компанії продовжували позичати гроші у фінансових установ. Протягом першого кварталу бізнес оформив нових кредитів на загальну суму 23,4 мільярда гривень.

Динаміка за місяцями

Аналітик зазначає, що основний удар по банківських рахунках припав саме на початок року. «Відверто кажучи, ці кошти були виведені ще в січні-лютому, тоді як у березні спостерігався певний приріст. Проте загалом для бізнесу перший квартал виявився вкрай жорстким з огляду на зниження ліквідності», — підсумував Андрій Шевчишин.

Заміщення дорогих кредитів власними коштами

Згідно з даними Національного банку України, стрімке виведення коштів підприємствами на початку 2026 року значною мірою зумовлене потребою у фінансуванні операційної діяльності на тлі високої вартості комерційних позик. Стандартні ринкові ставки за кредитами для бізнесу утримуються на рівні 17−18% річних, що обмежує можливості багатьох компаній залучати зовнішнє фінансування. Водночас частка державних пільгових кредитів (зокрема за програмою «5−7−9%») у загальному портфелі банків поступово знижується, опустившись до близько 30%. У таких макроекономічних умовах, а також з огляду на необхідність старту нового ділового сезону та сплати податків на початку фінансового року, компаніям стає вигідніше використовувати акумульовану раніше ліквідність із власних депозитів для покриття поточних витрат, ніж переплачувати за новими борговими зобов'язаннями.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають stas12345, torn и 21 незареєстрований відвідувач.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами