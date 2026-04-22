Угорщина зняла вето: Посли країн ЄС затвердили кредит Україні на 90 млрд євро
Що це значить
Євросоюз зробив вирішальний крок в остаточній процедурі затвердження масштабного кредиту Україні на 2026−2027 роки.
Також посли ЄС схвалили 20-й пакет санкцій проти росії.
Фінальний крок: рішення мають затвердити через письмову процедуру, яку планують завершити завтра в другій половині дня на саміті лідерів країн ЄС у Кіпрі.
Що передувало?
Напередодні голова Європейської служби зовнішніх справ Кая Каллас висловила очікування на швидке вирішення питання щодо надання Україні позики на 90 мільярдів євро, вказавши на «новий імпульс» у цьому процесі після виборів в Угорщині.
У грудні 2025 року у ЄС погодилися надати Україні кредит підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки. Перший транш для України мав бути на початку квітня. Але у березні лідери ЄС не схвалили остаточно багатомільярдний кредит для України, оскільки його заблокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
20-й пакет санкцій також заблокували Угорщина й Словаччина.
Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС.
21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна провела ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба». За його словами, нафтопровід може відновити функціонування.
