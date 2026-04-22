22 квітня 2026, 14:22

Угорщина зняла вето: Посли країн ЄС затвердили кредит Україні на 90 млрд євро

Посли країн ЄС затвердили кредит Україні на 90 млрд євро. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Що це значить

Євросоюз зробив вирішальний крок в остаточній процедурі затвердження масштабного кредиту Україні на 2026−2027 роки.

Також посли ЄС схвалили 20-й пакет санкцій проти росії.

Фінальний крок: рішення мають затвердити через письмову процедуру, яку планують завершити завтра в другій половині дня на саміті лідерів країн ЄС у Кіпрі.

Що передувало?

Напередодні голова Європейської служби зовнішніх справ Кая Каллас висловила очікування на швидке вирішення питання щодо надання Україні позики на 90 мільярдів євро, вказавши на «новий імпульс» у цьому процесі після виборів в Угорщині.

У грудні 2025 року у ЄС погодилися надати Україні кредит підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки. Перший транш для України мав бути на початку квітня. Але у березні лідери ЄС не схвалили остаточно багатомільярдний кредит для України, оскільки його заблокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

20-й пакет санкцій також заблокували Угорщина й Словаччина.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС.

21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна провела ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба». За його словами, нафтопровід може відновити функціонування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

Romanenkas17
22 квітня 2026, 14:38
Янукович (курс 8, без податків на депозити, чеки, податки) взяв 5 мільярдів — так ду-ні поскакали, вигнали президента.

Зе (курс 44, податки величезні і контроль) бере 90 мільярдів (не перші і не останні) — радіють…((.

чим хто буде віддавати?

Люди без мозку = країна без майбутнього.
Romanenkas17
22 квітня 2026, 15:12
Ти про що? Радієш новому кредиту на українців?
Lesya31
22 квітня 2026, 15:15
Що тут хорошого?
Унилий Бетменцев
22 квітня 2026, 15:32
«курс 8»
Обовʼязковий продаж валюти звідки взявся?

Про рейдерство, віджим бізнесу, Харківські угоди, мєнтовський бєспрєдєл навіть згадувати не буду. У вас проблеми із причинно-наслідковим звʼязком?
Moonlighter
22 квітня 2026, 15:49
Про рейдерство, віджим бізнесу, Харківські угоди, мєнтовський бєспрєдєл навіть згадувати не буду.

А зараз типу цього всього немає? лол
huliolopez
22 квітня 2026, 15:36
>Янукович (курс 8, без податків на депозити, чеки, податки)
Середня зп у січні 2010 — 1900 грн (230 доларів)
>Зе (курс 44, податки величезні і контроль)
Середня зп у грудні 2025 — 31000 грн (700 доларів)

Чи може це бути якось пов’язано? Шкода що всієї правди ми ніколи не дізнаємось…
Moonlighter
22 квітня 2026, 15:57
У січні 2010 року президентом був Ющенко.

В 2013 році середня зарплата по Україні була 3200−3300 грн ($400). Сьогодні середня зарплата 26 000 грн ($590).

Сумарна світова інфляція з 2013 року — 40−50%. Тобто 600 доларів сьогодні це ті самі 400 доларів в 2013 році.

+ я вже мочку по податки і тарифи сьогодні.
Lesya31
22 квітня 2026, 15:14
Де потужні боти, де радісні вигуки «який молодець хазяїн, зміг новий кредит вибити»?
neverice
22 квітня 2026, 15:32
А ви не уловлюєте причинно-наслідковий зв’язку в тому, що підтримку блокував саме відверто проросійський орбан на замовлення росії (що підтверджено аудіозаписами)?
Як думаєте — чому росія блокувала?
Romanenkas17
22 квітня 2026, 16:16
Брехню його не поширюйте. Головне їм кредити отримати, розікрасти, а люди будуть віддавати. Повісять казки хоть на росію, хоч на корею, все рівно
neverice
22 квітня 2026, 15:22
Ну і не збавляючи темп, може б вже офіційно відкрили хоча б перший переговорний кластер по вступу до ЄС… Поки нових російських прихвостнів не повилазило.
Romanenkas17
22 квітня 2026, 16:17
Уже відкрили тобі кластер — піднімають тарифи опалення, світло, акцизи на паливо з січня, податки для фопів — все для твого «вступу в європу"((
guitar
22 квітня 2026, 15:33
Продлили мясорубку еще на 2 года урааа. нужно больше кладбищ
Moonlighter
22 квітня 2026, 15:58
Тут половина потужників пенсіонери або інваліди. Вони переживають тільки для свої пенсії та індексацію.
Romanenkas17
22 квітня 2026, 16:20
100% для продовження війни! Частину розкрадуть, і в 2027 році будуть нові гроші вициганювати ((.

Всі хто радіє кредиту — ви в європі сидите? Як можна радіти продовженню обстрілів, смертям.(
