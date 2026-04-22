22 квітня 2026, 13:42

Українці масово забирають заощадження з банків та нарощують борги

Банківська система України стикнулася з найбільшим за останні два з гаком роки відтоком гривневих коштів із рахунків. Паралельно громадяни активно знімали валюту та оформлювали рекордні обсяги нових позик. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Рекордне скорочення банківських активів

У березні 2026 року обсяг гривневих депозитів та залишків на поточних рахунках населення скоротився на 12,7 млрд грн (або на 1,3%). За словами експерта, це найбільший місячний відтік фінансів за останні 26 місяців. У результаті загальний портфель гривневих заощаджень громадян у банках зменшився до 956,1 млрд грн.

Попри таке березневе падіння, загальна історична динаміка вкладень у національній валюті залишається високою: річні темпи приросту гривневих депозитів становлять +19,8%, що є найбільшим показником з 2024 року.

Відтік валюти та бум споживчих позик

Схожа ситуація спостерігається і з валютними рахунками. За минулий місяць українці забрали з банків $56,8 млн. Цей показник став максимальним відтоком за останні сім місяців. Загалом на валютних депозитах і поточних рахунках населення наразі зберігається $11,05 млрд.

Водночас кредитування громадян продемонструвало стрімкий стрибок. Заборгованість населення перед банками зросла на рекордні 11,9 млрд грн, а загальна сума виданих кредитів сягнула 357,7 млрд грн.

Аналіз споживчої поведінки

Оцінюючи парадоксальну тенденцію одночасного зняття коштів та збільшення кредитного навантаження, експерт припускає, що вільна ліквідність пішла на закриття поточних побутових чи інвестиційних потреб.

«І знову ж таки — куди пішли гроші? На пальне, на власні березневі витрати, на купівлю готівкової валюти? Частково на ОВДП, але далеко не все», — зазначає Андрій Шевчишин. За його спостереженнями, фінансова поведінка громадян різко змінилася: «Я більше скажу, кредити населенню зросли на рекордні 11,9 млрд грн — до 357,7 млрд грн. Тобто з депозитів та рахунків гроші познімали, та ще й кредитів набрали».

ОВДП та іпотека: що стоїть за міграцією капіталу

Зниження привабливості класичних банківських депозитів тісно пов'язане із ситуацією на ринку державних цінних паперів та зміною умов урядових програм. За даними депозитарію Національного банку України, у першому кварталі 2026 року населення активно переорієнтовувало власні заощадження у ОВДП, портфель яких у власності фізичних осіб на початку квітня перевищив 131,6 млрд грн. Причиною стала вища дохідність: державні папери пропонували понад 16% річних без оподаткування, тоді як реальні ставки за строковими банківськими вкладами поступово знижувалися вслід за обліковою ставкою НБУ.

Що стосується кредитного буму, то офіційна статистика регулятора вказує на два ключові драйвери роздрібного кредитування у 2026 році: стійке зростання попиту на автокредити та трансформацію іпотечної програми «єОселя». Зокрема, впроваджені на початку року жорсткіші обмеження щодо допустимої площі житла (зменшення лімітів для родин із двох осіб) могли стимулювати частину громадян пришвидшити оформлення позик або звертатися за додатковими комерційними кредитами для покриття різниці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
