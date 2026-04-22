Українці різко скорочують запаси готівки

Обсяг паперових грошей поза банківською системою скоротився, оновивши історичний показник спаду для початку весни. Аналітики припускають, що наявні заощадження населення конвертуються в іноземну валюту та витрачаються на паливно-мастильні матеріали. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Рекордне березневе падіння

У перший місяць весни 2026 року обсяг готівкових коштів, які громадяни тримають «на руках», знизився на 0,6%, опустившись до позначки 864,4 млрд гривень. Згідно зі статистичними спостереженнями, це найбільше місячне зниження цього індикатора саме для березня за понад десять років. Крім того, зафіксоване скорочення стало найбільшим відпливом готівкової маси з гаманців населення за останні 15 місяців загалом.

Куди перетікає капітал

Аналізуючи стрімкий відтік паперової гривні зі споживчого обігу, фінансові експерти вказують на зміну поведінкових пріоритетів. «Усе пішло на закупівлю валюти та пального?», — зазначає Андрій Шевчишин, виокремлюючи дві ключові статті витрат, які могли поглинути найбільшу частку вільних коштів українців на початку весни.

Від накопичення до розпакування резервів

Упродовж попереднього 2025 року Національний банк України фіксував абсолютно протилежний тренд — системне зростання обсягів готівки. За офіційною статистикою регулятора, торік загальний обсяг готівкової гривні в країні збільшився на 12,6%, перевищивши на початку 2026 року 926 мільярдів гривень (цей показник сукупно враховує як гроші поза банками, так і готівку в касах фінансових установ). Основною причиною такого накопичення були безпекові та інфраструктурні ризики: через загрозу ударів по енергетиці громадяни формували запаси готівки на випадок тривалих відключень. Поточне березневе скорочення свідчить про зміну цієї тенденції: українці перестали акумулювати гривню і почали активно витрачати заощаджені раніше резерви.