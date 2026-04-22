Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 квітня 2026, 15:24

Українці різко скорочують запаси готівки

Обсяг паперових грошей поза банківською системою скоротився, оновивши історичний показник спаду для початку весни. Аналітики припускають, що наявні заощадження населення конвертуються в іноземну валюту та витрачаються на паливно-мастильні матеріали. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Рекордне березневе падіння

У перший місяць весни 2026 року обсяг готівкових коштів, які громадяни тримають «на руках», знизився на 0,6%, опустившись до позначки 864,4 млрд гривень. Згідно зі статистичними спостереженнями, це найбільше місячне зниження цього індикатора саме для березня за понад десять років. Крім того, зафіксоване скорочення стало найбільшим відпливом готівкової маси з гаманців населення за останні 15 місяців загалом.

Куди перетікає капітал

Аналізуючи стрімкий відтік паперової гривні зі споживчого обігу, фінансові експерти вказують на зміну поведінкових пріоритетів. «Усе пішло на закупівлю валюти та пального?», — зазначає Андрій Шевчишин, виокремлюючи дві ключові статті витрат, які могли поглинути найбільшу частку вільних коштів українців на початку весни.

Від накопичення до розпакування резервів

Упродовж попереднього 2025 року Національний банк України фіксував абсолютно протилежний тренд — системне зростання обсягів готівки. За офіційною статистикою регулятора, торік загальний обсяг готівкової гривні в країні збільшився на 12,6%, перевищивши на початку 2026 року 926 мільярдів гривень (цей показник сукупно враховує як гроші поза банками, так і готівку в касах фінансових установ). Основною причиною такого накопичення були безпекові та інфраструктурні ризики: через загрозу ударів по енергетиці громадяни формували запаси готівки на випадок тривалих відключень. Поточне березневе скорочення свідчить про зміну цієї тенденції: українці перестали акумулювати гривню і почали активно витрачати заощаджені раніше резерви.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
w39932
w39932
22 квітня 2026, 15:31
#
Напевно грошей вже немає навіть на готівку?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Fordmax и 60 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами