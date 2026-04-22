Україна відновила «Дружбу». Зеленський очікує на розблокування кредиту ЄС

Відновлення нафтопроводу

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу „Дружба“, що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування», — написав Зеленський у соцмережах.

Водночас він наголосив, що гарантій того, що росія знову його не пошкодить, немає.

«Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», — зазначив Зеленський.

Кредит у 90 млрд євро від ЄС

Український президент наголосив, що відновлення «Дружби» Київ пов'язує з розблокуванням Європейським Союзом кредиту у 90 млрд євро для потреб України.

«Ми пов'язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською Радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України — ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах», — наголосив Зеленський.

Він також додав, що європейським партнерам варто продовжувати системний санкційний тиск на росію за війну проти України та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу.

Блокування кредиту Орбаном

Рішення виділити Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026−2027 роки за рахунок запозичень на вільних ринках під гарантії бюджету блоку ЄС ухвалив на саміті у грудні минулого року. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія висловилися проти участі в кредиті, проте підтримали саме рішення.

Утім, Угорщина заблокувала рішення щодо кредиту на фінальному етапі у квітні — уряд Віктора Орбана вимагав відновлення транзиту російської нафти пошкодженим внаслідок російських обстрілів трубопроводом «Дружба».