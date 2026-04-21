Головне за вівторок: євро зростає, Тіма Кук іде з посади CEO Apple
Євро знову оновлює рекорд: НБУ визначив курси валют на середу
На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,12 грн. Це на 2 копійки більше, ніж у вівторок (44,10). Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 51,91 грн, що на 2 копійки більше, ніж у вівторок (51,89). Таким чином євро оновило свій історичний рекорд.
«Символічне членство» в ЄС: Німеччина та Франція пропонують Україні статус без права голосу та аграрних дотацій
Німеччина та Франція виступили зі спільною ініціативою щодо створення для України особливого статусу на етапі підготовки до вступу в ЄС. Попри сподівання Києва на повноправне членство вже у 2027 році, найбільші економіки блоку пропонують «полегшену» версію інтеграції, яка виключає доступ до бюджетних фондів та право вето.
FATF ухвалила декларацію про посилення боротьби зі схемами рф та Ірану
Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила Міністерську декларацію, яка визначає стратегію світової фінансової безпеки на найближчі роки. Документ, затверджений 17 квітня 2026 року у Вашингтоні, став сигналом для країн-агресорів та тих, хто допомагає їм обходити санкції.
Мадяр може повернути Україні золото та $75 млн Ощадбанку, які конфіскував Орбан
Президент України та майбутній очільник угорського уряду Петер Мадяр готові обговорити питання повернення конфіскованої іноземної валюти та банківського золота, які належали державному «Ощадбанку». Діалог щодо розблокування цінностей може розпочатися після офіційного формування нового кабінету міністрів у Будапешті.
Епоха Тіма Кука завершується: Apple призначила нового гендиректора
Apple оголосила про зміну керівництва. З 1 вересня 2026 року новим генеральним директором компанії стане Джон Тернус. Тім Кук, який очолював Apple протягом 15 років і збільшив її ринкову вартість на $3,6 трлн, обійме посаду виконавчого голови ради директорів.
Коментарі