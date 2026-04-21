Головне за вівторок: євро зростає, Тіма Кук іде з посади CEO Apple

Євро знову оновлює рекорд: НБУ визначив курси валют на середу

На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,12 грн. Це на 2 копійки більше, ніж у вівторок (44,10). Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 51,91 грн, що на 2 копійки більше, ніж у вівторок (51,89). Таким чином євро оновило свій історичний рекорд.

«Символічне членство» в ЄС: Німеччина та Франція пропонують Україні статус без права голосу та аграрних дотацій

Німеччина та Франція виступили зі спільною ініціативою щодо створення для України особливого статусу на етапі підготовки до вступу в ЄС. Попри сподівання Києва на повноправне членство вже у 2027 році, найбільші економіки блоку пропонують «полегшену» версію інтеграції, яка виключає доступ до бюджетних фондів та право вето. FATF ухвалила декларацію про посилення боротьби зі схемами рф та Ірану Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила Міністерську декларацію, яка визначає стратегію світової фінансової безпеки на найближчі роки. Документ, затверджений 17 квітня 2026 року у Вашингтоні, став сигналом для країн-агресорів та тих, хто допомагає їм обходити санкції.

Мадяр може повернути Україні золото та $75 млн Ощадбанку, які конфіскував Орбан