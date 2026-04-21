Нацбанк визначив, якими будуть офіційні курси валют на 22 квітня. Євро продовжує оновлювати максимуми, тоді як долар тримається вище 44 грн. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
21 квітня 2026, 15:44
Євро знову оновлює рекорд: НБУ визначив курси валют на середу
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,12 грн. Це на 2 копійки більше, ніж у вівторок (44,10).
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 51,91 грн, що на 2 копійки більше, ніж у вівторок (51,89).
Таким чином євро оновило свій історичний рекорд.
Інші валюти
- Польський злотий: 12,26 грн
- Британський фунт: 59,64 грн
- Швейцарський франк: 56,61 грн.
Джерело: Мінфін
