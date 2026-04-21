Епоха Тіма Кука завершується: Apple призначила нового гендиректора

Apple оголосила про зміну керівництва. З 1 вересня 2026 року новим генеральним директором компанії стане Джон Тернус. Тім Кук, який очолював Apple протягом 15 років і збільшив її ринкову вартість на $3,6 трлн, обійме посаду виконавчого голови ради директорів.

Хто такий Джон Тернус?

Тернус прийшов в Apple у 2001 році — саме тоді, коли компанія випустила перший iPod. Він пройшов шлях від рядового дизайнера продуктів до віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення у 2013-му. До вищого керівництва компанії він увійшов у 2021 році, підпорядковуючись безпосередньо Тіму Куку.

Саме під його керівництвом апаратні команди Apple здійснили найуспішніші прориви останніх років. Тернус зіграв ключову роль у відродженні комп’ютерів Mac, зокрема перехід на власні чіпи Apple Silicon. Також він відповідав за лінійки iPhone, iPad, Apple Watch та AirPods.

Останнім гучним проєктом Тернуса став iPhone Air, представлений минулої осені. Це було наймасштабніше оновлення дизайну та концепції смартфона Apple з 2017 року, коли вийшов iPhone X.

Джону Тернусу зараз 50 років. Це рівно стільки ж, скільки було Тіму Куку у 2011 році, коли він перейняв управління компанією від Стіва Джобса. Цей збіг аналітики вважають ознакою того, що рада директорів Apple шукала лідера, здатного забезпечити стабільність на наступні 10−15 років.

На відміну від Кука, який був генієм операційного менеджменту та логістики, Тернус — чистий технар. Він здобув ступінь бакалавра з машинобудування в Університеті Пенсільванії. До Apple він працював інженером-механіком у компанії Virtual Research Systems.

Головний виклик — наздогнати лідерів ШІ

Призначення Тернуса відбувається у критичний момент. Apple втратила звання найдорожчої компанії світу, поступившись Nvidia, через побоювання інвесторів щодо відставання «яблучного» гіганта у сфері штучного інтелекту.

Завдання нового CEO:

Зменшити залежність від сторонніх розробок (як-от угода з Google щодо Gemini) та створити власну екосистему ШІ.

Перетворити віртуального помічника Siri на повноцінного «агента», здатного виконувати складні завдання на рівні з ChatGPT.

Очікується фокус на гнучких смартфонах, смарт-окулярах та пристроях доповненої реальності, щоб конкурувати з Meta.

Реакція ринку

Ринок акцій миттєво відреагував на звістку про зміну багаторічного очільника технологічного гіганта. Одразу після оголошення новини на післяторговій сесії акції Apple продемонстрували падіння на 2%.

Така динаміка свідчить про першочергову настороженість інвесторів. Втім, паніка тривала недовго, акції компанії швидко відіграли 1,5% вартості.

Аналітики зазначають, що хоча занепокоєння через зміну епох зберігається, швидке відновлення котирувань вказує на кредит довіри до нової стратегії компанії, орієнтованої на апаратні інновації та ШІ.

Спадщина Тіма Кука

Кук залишає посаду гендиректора з феноменальним результатом — акції компанії зросли у 20 разів з 2011 року. Він створив унікальну систему постачання, орієнтовану на Китай, яка стала еталоном для американського бізнесу. Водночас він почав диверсифікацію виробництва в Індію та В'єтнам.

Також стало відомо, що Джоні Сружі, який створив легендарні процесори Apple Silicon, призначений на нову посаду — головного директора з апаратного забезпечення.