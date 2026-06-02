Південна Корея обігнала Індію у світовому рейтингу фондових ринків

Південна Корея посіла шосте місце з капіталізації фондового ринку, обігнавши Індію і посівши шосте місце у світі за цим показником. Сукупна вартість компаній, що торгуються на південнокорейських біржах Kospi, Kosdaq та Konex, досягла $5,01 трлн, перевищивши капіталізацію компаній на Національній фондовій біржі Індії, яка становить $4,85 трлн, повідомляє Reuters.

Зростання акцій

Південнокорейські акції різко зросли цього року завдяки виробникам ШІ-чіпів. За кілька днів до початку війни на Близькому Сході Bloomberg повідомив про те, що Південна Корея обігнала Німеччину та Францію щодо капіталізації фондового ринку. Після початку війни південнокорейський індекс Kospi обвалився — до 12% до 4 березня, проте пізніше поступово відіграв падіння.

На тлі успіхів Південної Кореї індійський фондовий ринок стикається із кризою. 26 травня Bloomberg писав про те, що його обійшов фондовий ринок Тайваню, який посів шосте місце з капіталізації. Іноземні фонди з початку 2026 року продали індійські акції на $26,4 млрд.

Серед причин — рекордне ослаблення рупії, зростання цін на енергоносії та повна відсутність у країні ШІ-компаній, що робить індійський фондовий ринок неконкурентоспроможним щодо ринків таких країн, як Південна Корея та Тайвань.

Індійські індекси Nifty 50 та Sensex з початку року знизилися на 10,1% та 12,5% відповідно. Особливо сильно постраждав ІТ-сектор: індекс Nifty IT, другий за значимістю для індійського ринку, впав на 19% на тлі слабких прогнозів щодо прибутку і відтоку іноземного капіталу.

«Близько півтора року тому капіталізація індійського ринку акцій була приблизно в 3,5 рази більша за південнокорейську і більш ніж удвічі перевищувала тайванську. Через п'ять місяців 2026 року ця перевага практично зникла», — зазначають аналітики Bernstein Венугопал Гарре та Нікхіл Арела.