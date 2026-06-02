Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
2 червня 2026, 16:15

Південна Корея обігнала Індію у світовому рейтингу фондових ринків

Південна Корея посіла шосте місце з капіталізації фондового ринку, обігнавши Індію і посівши шосте місце у світі за цим показником. Сукупна вартість компаній, що торгуються на південнокорейських біржах Kospi, Kosdaq та Konex, досягла $5,01 трлн, перевищивши капіталізацію компаній на Національній фондовій біржі Індії, яка становить $4,85 трлн, повідомляє Reuters.

Зростання акцій

Південнокорейські акції різко зросли цього року завдяки виробникам ШІ-чіпів. За кілька днів до початку війни на Близькому Сході Bloomberg повідомив про те, що Південна Корея обігнала Німеччину та Францію щодо капіталізації фондового ринку. Після початку війни південнокорейський індекс Kospi обвалився — до 12% до 4 березня, проте пізніше поступово відіграв падіння.

На тлі успіхів Південної Кореї індійський фондовий ринок стикається із кризою. 26 травня Bloomberg писав про те, що його обійшов фондовий ринок Тайваню, який посів шосте місце з капіталізації. Іноземні фонди з початку 2026 року продали індійські акції на $26,4 млрд.

Читайте також: Центробанк Південної Кореї очолив відомий економіст: які виклики перед ним

Серед причин — рекордне ослаблення рупії, зростання цін на енергоносії та повна відсутність у країні ШІ-компаній, що робить індійський фондовий ринок неконкурентоспроможним щодо ринків таких країн, як Південна Корея та Тайвань.

Індійські індекси Nifty 50 та Sensex з початку року знизилися на 10,1% та 12,5% відповідно. Особливо сильно постраждав ІТ-сектор: індекс Nifty IT, другий за значимістю для індійського ринку, впав на 19% на тлі слабких прогнозів щодо прибутку і відтоку іноземного капіталу.

«Близько півтора року тому капіталізація індійського ринку акцій була приблизно в 3,5 рази більша за південнокорейську і більш ніж удвічі перевищувала тайванську. Через п'ять місяців 2026 року ця перевага практично зникла», — зазначають аналітики Bernstein Венугопал Гарре та Нікхіл Арела.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
