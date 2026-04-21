«Символічне членство» в ЄС: Німеччина та Франція пропонують Україні статус без права голосу та аграрних дотацій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
21 квітня 2026, 13:31

«Символічне членство» в ЄС: Німеччина та Франція пропонують Україні статус без права голосу та аграрних дотацій

Німеччина та Франція виступили зі спільною ініціативою щодо створення для України особливого статусу на етапі підготовки до вступу в ЄС. Попри сподівання Києва на повноправне членство вже у 2027 році, найбільші економіки блоку пропонують «полегшену» версію інтеграції, яка виключає доступ до бюджетних фондів та право вето. Про це повідомляє Financial Times.

Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Документи, які опинилися у розпорядженні FT, свідчать про те, що Франція та Німеччина намагаються знайти компроміс між політичною підтримкою України та страхом перед радикальною перебудовою ЄС.

Берлін пропонує формат «асоційованого членства», за якого Україна могла б брати участь у засіданнях міністрів і лідерів ЄС, але без права голосу та без автоматичного доступу до спільного бюджету.

Франція називає подібну модель «інтегрованим статусом держави», за яким доступ до Спільної аграрної політики та європейських фондів, зокрема політики згуртованості, відкладається до етапу після повного вступу.

Важливим пунктом німецької пропозиції є можливість поширення на Україну статті про взаємну оборону ЄС через політичну декларацію. Оскільки вступ до НАТО наразі залишається поза межами досяжності, такий крок може стати критично важливою гарантією безпеки в межах будь-якої майбутньої мирної угоди.

Чому Париж та Берлін гальмують процес?

Попри нещодавню поразку Віктора Орбана на виборах в Угорщині, що зняло одну з перепон, більшість членів ЄС побоюються, що швидкий вступ такої великої аграрної країни, як Україна, переверне внутрішню динаміку блоку.

Французьке керівництво побоюється протестів власних фермерів напередодні президентських виборів наступного року.

Реакція Києва

Українські посадовці налаштовані скерептично. Один із чиновників у коментарі FT назвав таку ініціативу «тіньовим членством», побоюючись, що виснажене війною населення сприйме це як спробу підмінити реальний вступ його сурогатом.

Проте Тарас Качка, заступник міністра економіки, зазначив, що Україна перебуває в постійному контакті з Парижем та Берліном, і переговорний процес триває.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+90
neverice
21 квітня 2026, 13:56
#
Тут варто було б фокусуватись не на тому, що ми не отримаємо (наприклад, відсутність право ми якось переживемо), а на тому — що ми отримаємо в такому варіанті.
Якщо це дасть хоча б відкритий ринок ЄС — це вже буде неймовірним досягненням. Навіть без дотацій наша аграрка та переробна промисловість просто взлетять. Плюс — залишиться пряник на майбутнє — фонди.
А головне — таке членство в ЄС вже буде практично неможливо «скасувати». Бо це юридичний статус. Що сильно спрощує вже набуття повноцінного статусу.
+
+60
Exba
21 квітня 2026, 14:02
#
И плюс позитивно скажется на инвестициях из ЕС
+
0
vt313
21 квітня 2026, 14:59
#
А це пропонують?
+
0
kadaad1988
21 квітня 2026, 16:13
#
Не слышно про такое. Зато под эти понты зеленая помойка продолжит поднимать акцизы, тарифы…
+
0
neverice
21 квітня 2026, 16:34
#
В тому то і справа, що не зрозуміло — а що ж власне пропонують?
Моє особисте ІМХО — навіть якщо пропонують виключно політичний статус країни ЄС — треба брать. Економічні плюшки — то є добре, але в нашому випадку другорядно. Весь сир-бор у нас саме з політичним рішенням. В будь-який момент може вилізти черговий орбан чи меркель і на десятки років за вказівкою росії заблокувати нам вступ.
А плюс-мінус три роки в доступі до якогось фонду ролі взагалі не грають. Ці питання вирішуються на технічному рівні і зазвичай просто більшістю голосів.
+
+30
Унилий Бетменцев
21 квітня 2026, 14:16
#
Надабрать
+
0
huliolopez
21 квітня 2026, 15:47
#
>Французьке керівництво побоюється протестів власних фермерів напередодні президентських виборів наступного року
Так Макрон свої 2 терміна відсидів, рейтинги у нього і так мінімальні - чого він може побоюватись?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами