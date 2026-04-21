Мадяр може повернути Україні золото та $75 млн Ощадбанку, які конфіскував Орбан

Президент України та майбутній очільник угорського уряду Петер Мадяр готові обговорити питання повернення конфіскованої іноземної валюти та банківського золота, які належали державному « Ощадбанку ». Діалог щодо розблокування цінностей може розпочатися після офіційного формування нового кабінету міністрів у Будапешті. Про це повідомляє видання Telex.

Позиція політиків та перспективи діалогу

Під час виступу в етері телемарафону 19 квітня Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення українських активів. Президент зазначив, що чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан «просто вкрав» ці кошти, тому переговори вестимуться вже з новим очільником уряду.

У відповідь лідер партії «Тиса» Петер Мадяр, яка здобула перемогу на нещодавніх парламентських виборах, підтвердив готовність розглянути це питання. Проте політик підкреслив, що предметна дискусія стане можливою лише після складання ним прем'єрської присяги. За його словами, наразі залишається багато незрозумілих деталей, оскільки суспільство бачило «лише пропагандистський сюжет» і поки що не володіє повною картиною подій.

Деталі вилучення банківського вантажу

Конфлікт виник 5 березня, коли правоохоронці сусідньої країни зупинили два автомобілі інкасації «Ощадбанку». Транспорт виконував рейс між австрійським відділенням Raiffeisen Bank та Україною, перевозячи значні обсяги готівки: 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро, а також дев'ять кілограмів золота. Вантаж супроводжували семеро співробітників банку.

Згодом влада Угорщини звільнила затриманих інкасаторів та повернула транспортні засоби, проте відмовилася віддавати самі цінності. Згідно зі спеціальною урядовою постановою, вилучені кошти та золото зберігатимуться під контролем Будапешта щонайменше протягом 60 днів.

Звинувачення та логістичні наслідки

Свої дії угорська сторона спочатку пояснювала підозрами у відмиванні грошей, а пізніше висунула версію про те, що готівка нібито призначалася для зв'язку з «українською воєнною мафією». Зі свого боку «Ощадбанк» категорично відкинув усі звинувачення, наголосивши, що транспортування відбувалося у суворій відповідності до міжнародних правил та митних процедур Європейського Союзу.

Цей інцидент напряму пов'язаний зі зміною логістики після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Через закриття авіасполучення українські банки втратили можливість доставляти валюту літаками до аеропорту «Бориспіль» і були змушені перейти на наземний транспорт. Більшість маршрутів з Європи пролягає саме з Австрії транзитом через Угорщину. Унаслідок березневих подій державний банк повністю призупинив завезення готівки на територію України.

Обсяги імпорту валюти

Проблема наземної логістики є критичною для фінансової системи України. За офіційною статистикою Національного банку, лише за січень-лютий 2026 року українські фінустанови ввезли в країну готівкової валюти на суму понад 1,7 мільярда доларів США в еквіваленті. Цей імпорт забезпечують загалом сім банків, тому безпека транскордонних перевезень є базовою умовою для підтримки ліквідності всієї системи.

Чому це важливо

Успішне розв'язання конфлікту має подвійне значення для економіки. По-перше, повернення понад 75 мільйонів доларів в еквіваленті та золота є питанням фінансової безпеки державного «Ощадбанку», який не може дозволити собі безповоротну втрату таких обсягів ліквідності. По-друге, відновлення надійного транзитного коридору через Європу критично необхідне для стабільного наповнення вітчизняного ринку готівковою валютою. Якщо новий уряд Угорщини гарантуватиме захист легальних банківських перевезень, це зніме ризики логістичних збоїв та упередить виникнення штучного дефіциту готівкових доларів та євро для українських громадян і бізнесу.