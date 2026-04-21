FATF ухвалила декларацію про посилення боротьби зі схемами рф та Ірану

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
21 квітня 2026, 14:47

FATF ухвалила декларацію про посилення боротьби зі схемами рф та Ірану

Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила Міністерську декларацію, яка визначає стратегію світової фінансової безпеки на найближчі роки. Документ, затверджений 17 квітня 2026 року у Вашингтоні, став сигналом для країн-агресорів та тих, хто допомагає їм обходити санкції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

FATF ухвалила декларацію про посилення боротьби зі схемами рф та Ірану

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

рф та «чорні» потоки під прицілом

Україна привітала ухвалення декларації, у якій окрема увага приділена ризикам, спричиненим війною росії проти України.

«Фінансова система не може бути інструментом для обходу санкцій чи приховування незаконних активів. Ми закликаємо всі юрисдикції посилити пильність щодо виявлення схем рф, — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У документі підтверджено чинність рішення від лютого 2023 року про зупинення членства росії в FATF та наголошено на необхідності блокування фінансових потоків країни-агресора.

Нові виклики: ШІ та цифрові активи

Декларація визначає пріоритети урядів на найвищому рівні. Окрім боротьби з класичним відмиванням коштів, FATF фокусується на:

  • Цифрових активах: посилення контролю за використанням криптовалют для приховування походження грошей.
  • Штучному інтелекті: впровадження ШІ-технологій для швидкого виявлення складних транскордонних схем.
  • Санкційних режимах: протидія спробам Ірану та КНДР фінансувати розповсюдження зброї масового знищення.
  • Координація проти Ірану

Міністри нагадали всім країнам про обов'язковість дотримання резолюцій Радбезу ООН щодо Ірану. Через недотримання Тегераном зобов’язань стосовно ядерної програми, юрисдикції мають застосовувати посилені заходи контролю до будь-яких транзакцій, що мають іранське походження.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Lesya31
Lesya31
21 квітня 2026, 16:28
Відразу ясно, кому підвласна ця контора ((
