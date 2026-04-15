Головне за середу: МВФ попереджає про кризу, нафта дешевшає
Світ на межі рецесії: МВФ попередив про найгірший сценарій війни
Міжнародний валютний фонд представив три сценарії глобального економічного зростання на тлі високої невизначеності через конфлікт на Близькому Сході.
Міністр фінансів провів зустрічі в США зі Світовим банком, МВФ та Мінфіном США: про що говорили
На полях Весняних зборів МВФ та Світового банку команда Міністерства фінансів на чолі з Сергієм Марченком провела серію зустрічей із партнерами України. Основна увага була зосереджена на мобілізації фінансових ресурсів на 2026 рік та виконанні структурних реформ.
Найбільший пакет дронів: Британія передасть Україні 120 тисяч безпілотників
Велика Британія оголосила про запуск найбільшого в історії пакета підтримки безпілотними системами. Протягом 2026 року Збройні сили України отримають щонайменше 120 000 дронів різних типів.
Масштабна реновація: що буде зі «сталінками» та «хрущовками» в Україні
Старий житловий фонд в Україні поступово стає однією з головних проблем великих міст. Тисячі будинків зведені ще за радянських часів вже не відповідають сучасним вимогам безпеки та комфорту. Попри це, питання їх оновлення довгий час відкладалося.
Нафта дешевшає другий день поспіль
У середу, 15 квітня, світові ціни на нафту продовжили зниження на тлі очікувань відновлення мирних переговорів між США та Іраном, а також можливого розблокування постачання з ключового регіону Близького Сходу, які зараз обмежені через закриття Ормузької протоки.
Коментарі - 1