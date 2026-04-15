Нафта дешевшає другий день поспіль

У середу, 15 квітня, світові ціни на нафту продовжили зниження на тлі очікувань відновлення мирних переговорів між США та Іраном, а також можливого розблокування постачання з ключового регіону Близького Сходу, які зараз обмежені через закриття Ормузької протоки. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Станом на 09:35 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 16 центів (0,2%) — до $94,63 за барель. Напередодні падіння склало відчутні 4,6%.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 70 центів (0,8%) — до $90,58 за барель. Під час попередньої сесії контракт обвалився на 7,9%.

Причини

Основною причиною зниження цін на нафту є заяви президента США Дональда Трампа про можливе повернення до столу переговорів в Ісламабаді (Пакситан) вже цього тижня. Попри те, що вихідні закінчилися безрезультатно, сам факт готовності до діалогу змушує трейдерів «здувати» воєнну націнку, яку було закладено в ціну раніше цього місяця.

Військові США підтвердили, що морська торгівля Ірану наразі повністю зупинена. Транзит через Ормузьку протоку залишається обмеженим — проходить лише невелика частина від звичних 130 суден на добу.

Нафтопереробні заводи в Європі змушені переплачувати за альтернативну нафту. Наприклад, партія WTI Midland для Роттердама вчора торгувалася з рекордним бонусом у +$22,80 до ціни еталонних сортів.

Чого чекати сьогодні?

Ринок завмер в очікуванні офіційних даних від Міненерго США (EIA) щодо запасів нафти, які вийдуть о 17:30 за київським часом.