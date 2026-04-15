15 квітня 2026, 9:43

Масштабна реновація: що буде зі «сталінками» та «хрущовками» в Україні

Старий житловий фонд в Україні поступово стає однією з головних проблем великих міст. Тисячі будинків зведені ще за радянських часів вже не відповідають сучасним вимогам безпеки та комфорту. Попри це, питання їх оновлення довгий час відкладалося. Тепер влада знову повертається до ідеї масштабної реновації, зазначила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі День.LIVE.

Що кажуть у владі

За її словами, ще до повномасштабної війни Україна підійшла до врегулювання цього питання на рівні законодавства.

«У нас у великих містах є тисячі хрущовок… ми буквально перед війною підійшли до того, щоб врегулювати це на рівні законодавства», — наголосила Шуляк.

Вона наголошує, що відповідний закон вже ухвалений у першому читанні, але потребує доопрацювання. Основна ідея — комплексний підхід: врахування енергоефективності, технічного стану будинків та економічної доцільності.

Чи будуть зносити хрущовки?

Одним із найскладніших питань залишається механізм відселення.

«Основне питання — хто буде приймати рішення… що хрущовка буде розселена, а на її місці буде нова», — пояснила Шуляк.

Для знесення потрібна згода значної частини мешканців. І саме це часто блокує процес: навіть при підтримці більшості знаходяться ті, хто категорично проти.

Читайте також: До $100 тисяч за 40 м²: чому українці купують дорогі хрущовки

Реконструкція також має свої складнощі. Вона передбачає тимчасове відселення мешканців, що потребує значних ресурсів і організації.

«Сьогодні питання реконструкції не в пріоритеті… аварійних хрущовок багато», — зазначає вона.

Через війну міста змушені спрямовувати кошти на більш критичі потреби, тому масштабні програми поки що відкладаються.

Коли почнеться реновація житла

Попри труднощі, підготовка вже триває. Великі міста мають напрацьовувати програми оновлення заздалегідь.

Читайте також: «Золоті» хрущовки: чому у центрі Києва розкуповують старе житло

«Містам треба готуватися до таких програм реновації… коли будуть сприятливі умови, вони вже будуть готові до реалізації», — підсумувала Шуляк.

Автор:
Роман Мирончук
Коментарі - 7

1долар= 1долару
15 квітня 2026, 10:03
Та нічо не буде ні зі «сталінками» ані з «хрущами». Тренд буде — а от до справ не дійде. Бодай, ще з років 30 чіпати ці залізо-бетонні фавели ніхто не буде. А балаган під брендом «реновація житла» буде ще кілька п’ятирічок використовуватись политичними покидьками як передвиборча агітка для пересічних. Та й навіщо чіпати ці «хатинки», якщо все й так руйнується.
autopost
15 квітня 2026, 10:26
За 30 років справа дійде до панелек, а там інші масштаби. Взагалі сталінки дадуть фору багатьом сучасним будинкам.
Moonlighter
15 квітня 2026, 10:34
«Взагалі сталінки дадуть фору багатьом сучасним будинкам.»

Наприклад?
kadaad1988
15 квітня 2026, 12:04
А Вы в курсе, что толщина стенок панельных хрущевок 370 мм и панели из керамзитобетона, не промерзают, а панельные 9-ти и 16 ти этажные, которые начали клепать в конце 60-х со стенами из чистого ж/б и толщиной всего 240 мм, промерзают насквозь. Проблема хрущоб только в сгнивших коммуникациях.
autopost
15 квітня 2026, 12:43
Уточню, звичайно, не сталінки на околиці для робітників, а ті номенклатурні будинки в стилі ампір (не виключено, що в місці, де ви приживаєте такого немає взагалі), які можна побачити в центрі великих міст. Насамперед унікальна архітектура та найчастіше розвинена інфраструктура через близькість центру. Для любителів інклюзивності є альтернатива: газоблок обшитий пінопластом і годинна подорож до школи щодня, і да, забув- паркінг за ціною однокімнатної квартири.
JWT
15 квітня 2026, 11:14
> Взагалі сталінки дадуть фору багатьом сучасним будинкам.

Особливо в питанні іклюзивності. /sarcasm
RobinG
15 квітня 2026, 12:34
І за фсьо сплатять мешканці сталінок та хрущівок, а держава надасть їм МОЖЛИВІСТЬ взяти іпотеку під, наприклад 5 відсотків. А якщо ні, то нададуть гроші по державній вартості з урахуванням амортизації фонду.
