15 квітня 2026, 8:00

Світ на межі рецесії: МВФ попередив про найгірший сценарій війни

Міжнародний валютний фонд представив три сценарії глобального економічного зростання на тлі високої невизначеності через конфлікт на Близькому Сході.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Три сценарії МВФ

Базовий найбільш оптимістичний варіант передбачає, що війна США з Іраном виявиться короткостроковою, середня ціна на нафту становитиме цього року $82 за барель, а світовий ВВП зросте на 3,1%. Для порівняння в січні МВФ очікував на розширення глобальної економіки на 3,3% і зізнався, що до початку іранської кризи навіть розглядав можливість підвищення прогнозу до 3,9% — на тлі стійкої динаміки, що підтримується інвестиційним бумом у технологічному секторі, ослабленням торгових обмежень, фіскальною підтримкою та сприятливими фінансовими умовами.

У негативному сценарії фонду, за більш затяжного конфлікту, ціни на нафту утримуються на рівні близько $100 за барель цього року і відкочуються до $75 2027-го. Тоді глобальне зростання уповільниться до 2,5%, підрахував МВФ.

При найважчому розвитку подій, що передбачає подальшу ескалацію та різке подорожчання енергоносіїв, можливі серйозні потрясіння на фінансових ринках та посилення фінансових умов. У цьому випадку зростання світового ВВП цього року може скоротитися до 2%, передбачає МВФ.

Він зазначає, що в такому разі економіка виявиться близькою до глобальної рецесії — за визначенням фонду, вона настає, коли зростання нижче 2%. З 1980 року таке фіксувалося лише чотири рази, зокрема під час кризи 2009 року та пандемії 2020-го, йдеться у доповіді.

Представляючи сценарії, головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша заявив, що світова економіка зараз розвивається траєкторією між «базовим» і «негативним» сценаріями. Але, за його словами, у міру посилення перебоїв у цінах на енергоносії та ланцюжках поставок світ все більше зміщується у бік негативного сценарію, наводить його слова Reuters.

Хто постраждає найбільше

У базовому прогнозі фонду основне уповільнення припаде на країни, що розвиваються: передбачуване зростання ВВП у них знижено з 4,2% до 3,9%. Очікування щодо розвинених держав не змінилися та становлять 1,8%.

Серед найбільших економік найсильніше погіршено оцінку щодо Великобританії та Німеччини: обидві покажуть зростання всього на 0,8% цього року замість 1,1%, вважає МВФ. У США він тепер передбачає розширення ВВП не на 1,9%, а на 1,8%.

На Близькому Сході та в Центральній Азії зростання сповільниться до 1,9%, при цьому в Бахрейні, Іраку, Кувейті та Катарі МВФ очікує спад. Економіка самого Ірану скоротиться на 6,1% замість раніше очікуваного зростання на 1,1%, йдеться у доповіді.

Турбулентність на фондовому ринку

Конфлікт на Близькому Сході все ще може викликати ту турбулентність, якої ринкам поки що вдавалося уникати, попередив МВФ у своєму блозі. Хоча з початку війни біржі демонстрували «певну стійкість», це «не слід сприймати буквально», вважає фонд.

«Швидше, це відображає цикли ескалації та деескалації, структурні покращення фінансової системи, а також відсутність вирішального негативного повороту, який міг би спровокувати тривале падіння ринків», — йдеться у тексті.

МВФ зазначив, що інвестори, можливо, «не повністю врахували в цінах більш несприятливі сценарії», наголосивши, що конфлікт «залишається вкрай непередбачуваним». Не виключений і «затяжний конфлікт, який викликає шок через канали, які поки що не до кінця очевидні».

Це може спровокувати ланцюгову реакцію у глобальній економіці, яка вже зазнає тиску через високий рівень боргу, а також на ринках з високою часткою позикового фінансування та низькою прозорістю, таких як приватне кредитування, написав МВФ.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
