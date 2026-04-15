Світ на межі рецесії: МВФ попередив про найгірший сценарій війни

Міжнародний валютний фонд представив три сценарії глобального економічного зростання на тлі високої невизначеності через конфлікт на Близькому Сході.

Три сценарії МВФ

Базовий найбільш оптимістичний варіант передбачає, що війна США з Іраном виявиться короткостроковою, середня ціна на нафту становитиме цього року $82 за барель, а світовий ВВП зросте на 3,1%. Для порівняння в січні МВФ очікував на розширення глобальної економіки на 3,3% і зізнався, що до початку іранської кризи навіть розглядав можливість підвищення прогнозу до 3,9% — на тлі стійкої динаміки, що підтримується інвестиційним бумом у технологічному секторі, ослабленням торгових обмежень, фіскальною підтримкою та сприятливими фінансовими умовами.

У негативному сценарії фонду, за більш затяжного конфлікту, ціни на нафту утримуються на рівні близько $100 за барель цього року і відкочуються до $75 2027-го. Тоді глобальне зростання уповільниться до 2,5%, підрахував МВФ.

При найважчому розвитку подій, що передбачає подальшу ескалацію та різке подорожчання енергоносіїв, можливі серйозні потрясіння на фінансових ринках та посилення фінансових умов. У цьому випадку зростання світового ВВП цього року може скоротитися до 2%, передбачає МВФ.

Він зазначає, що в такому разі економіка виявиться близькою до глобальної рецесії — за визначенням фонду, вона настає, коли зростання нижче 2%. З 1980 року таке фіксувалося лише чотири рази, зокрема під час кризи 2009 року та пандемії 2020-го, йдеться у доповіді.

Представляючи сценарії, головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша заявив, що світова економіка зараз розвивається траєкторією між «базовим» і «негативним» сценаріями. Але, за його словами, у міру посилення перебоїв у цінах на енергоносії та ланцюжках поставок світ все більше зміщується у бік негативного сценарію, наводить його слова Reuters.

Хто постраждає найбільше

У базовому прогнозі фонду основне уповільнення припаде на країни, що розвиваються: передбачуване зростання ВВП у них знижено з 4,2% до 3,9%. Очікування щодо розвинених держав не змінилися та становлять 1,8%.

Серед найбільших економік найсильніше погіршено оцінку щодо Великобританії та Німеччини: обидві покажуть зростання всього на 0,8% цього року замість 1,1%, вважає МВФ. У США він тепер передбачає розширення ВВП не на 1,9%, а на 1,8%.

На Близькому Сході та в Центральній Азії зростання сповільниться до 1,9%, при цьому в Бахрейні, Іраку, Кувейті та Катарі МВФ очікує спад. Економіка самого Ірану скоротиться на 6,1% замість раніше очікуваного зростання на 1,1%, йдеться у доповіді.

Турбулентність на фондовому ринку

Конфлікт на Близькому Сході все ще може викликати ту турбулентність, якої ринкам поки що вдавалося уникати, попередив МВФ у своєму блозі. Хоча з початку війни біржі демонстрували «певну стійкість», це «не слід сприймати буквально», вважає фонд.

«Швидше, це відображає цикли ескалації та деескалації, структурні покращення фінансової системи, а також відсутність вирішального негативного повороту, який міг би спровокувати тривале падіння ринків», — йдеться у тексті.

МВФ зазначив, що інвестори, можливо, «не повністю врахували в цінах більш несприятливі сценарії», наголосивши, що конфлікт «залишається вкрай непередбачуваним». Не виключений і «затяжний конфлікт, який викликає шок через канали, які поки що не до кінця очевидні».

Це може спровокувати ланцюгову реакцію у глобальній економіці, яка вже зазнає тиску через високий рівень боргу, а також на ринках з високою часткою позикового фінансування та низькою прозорістю, таких як приватне кредитування, написав МВФ.