Найбільший пакет дронів: Британія передасть Україні 120 тисяч безпілотників

Велика Британія оголосила про запуск найбільшого в історії пакета підтримки безпілотними системами. Протягом 2026 року Збройні сили України отримають щонайменше 120 000 дронів різних типів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Деталі

Про надання рекордної кількості техніки оголосили сьогодні, 15 квітня, під час 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») у Берліні. До нового пакета увійдуть:

Ударні дрони великої дальності;

Розвідувальні дрони;

Логістичні БпЛА;

морські безпілотні системи.

Поставки за цим контрактом розпочалися вже у квітні. Більшість замовлень виконуватимуть британські компанії (зокрема Tekever, Windracers та Malloy Aeronautics).

Не лише дрони: ППО та артилерія

Міністр оборони Британії Джон Хілі також підтвердив, що крім безпілотників, Україна отримає:

Сотні тисяч артилерійських снарядів;

Тисячі ракет для систем ППО.

Ця підтримка фінансується в межах загального військового бюджету Британії для України на 2026 рік, який становить 3 млрд фунтів стерлінгів.

«Путін розраховує на те, що події на Близькому Сході відволікатимуть нашу увагу. Проте ніщо не завадить нам стояти пліч-о-пліч з українцями стільки, скільки буде потрібно для досягнення миру», — заявив Хілі.

Сьогоднішнє оголошення є продовженням нещодавнього пакета допомоги від Великої Британії на 500 млн фунтів стерлінгів для протиповітряної оборони, про який повідомили в лютому на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.