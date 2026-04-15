15 квітня 2026, 12:51

Міністр фінансів провів зустрічі в США зі Світовим банком, МВФ та Мінфіном США: про що говорили

На полях Весняних зборів МВФ та Світового банку команда Міністерства фінансів на чолі з Сергієм Марченком провела серію зустрічей із партнерами України. Основна увага була зосереджена на мобілізації фінансових ресурсів на 2026 рік та виконанні структурних реформ.

Світовий банк: результати співпраці та пріоритети на 2026 рік

Під час зустрічі з Віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані, Сергій Марченко відзначив критичну роль Банку як головного консолідатора міжнародної допомоги. З 2022 року через механізми Світового банку Україна залучила понад 71 млрд доларів США. Важливо, що значну частину цієї суми, понад 41 млрд доларів США, становлять безповоротні гранти, що дозволило державі уникати надмірного боргового навантаження при виконанні ключових функцій Уряду.

Сторони обговорили результати роботи у 2025 році, який став одним із найпродуктивніших у межах співпраці. У партнерстві з Банком було реалізовано 27 проєктів на загальну суму 34,5 млрд доларів США, а також підписано 13 нових угод. Портфель нових проєктів за минулий рік перевищив 1,1 млрд доларів, забезпечуючи фінансування відновлення доріг, мостів та підготовку проєктної документації через ініціативи DRIVE та PREPARE.

На 2026 рік пріоритетом визначено подальшу мобілізацію ресурсів для підтримки бюджетної стійкості. Окрему увагу приділено реалізації реформ у межах Development Policy Operation (DPO). Підготовка відповідних законопроєктів є необхідною умовою для залучення наступних траншів фінансування вже у другому кварталі. Кошти будуть спрямовані на першочергові соціальні видатки загального фонду держбюджету.

МВФ: реалізація програми Extended Fund Facility

У межах зустрічі із Директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером і Головою місії МВФ в Україні Гевіном Грейем керівництво Мінфіну обговорило прогрес у виконанні програми розширеного фінансування (EFF).

Програма EFF на 2026−2029 роки загальним обсягом 8,1 млрд доларів є головним дороговказом для зміцнення фіскальних інституцій, антикорупційної системи та інтеграції України до економічного простору ЄС.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів США (503 млн СПЗ).

Українська сторона підтвердила відданість реалізації реформ у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема, задля забезпечення макрофінансової стабільності держави в умовах війни.

Зустріч із Мінфіном США: Покриття дефіциту держбюджету України у 2026 році

Під час дискусій із заступником Міністра фінансів США з міжнародних справ Френсісом Бруком ключовою темою стало забезпечення потреб України у зовнішньому фінансуванні.

Згідно зі спільними оцінками Уряду та МВФ, загальний дефіцит на 2026−2029 роки становить близько 136,5 млрд доларів США. Лише у 2026 році Україна потребує близько 52 млрд доларів США міжнародної допомоги для підтримання макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури.

Сергій Марченко назвав основні джерела покриття потреб на 2026 рік, а саме — механізм ERA Loans, інструмент ЄС Ukraine Facility, програма з МВФ EFF та, як очікується, Ukraine Support Loan від ЄС.

Роман Мирончук
Коментарі - 2

youknow
15 квітня 2026, 14:17
«говорили, розмовляли — розходилися плакали»
orient14
15 квітня 2026, 16:33
Воно нічого не вирішує, просто фото для власного інстаграму.
