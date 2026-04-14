Головне за вівторок: євро оновило рекорд, реєстр боржників й податки у «Дії»
НБУ встановив курси валют на середу: євро подорожчало на 58 копійок і оновило історичний максимум
Курс євро на середу встановлений на позначці — 51,33 грн, що на 58 копійок більше, ніж у вівторок (50,75 грн). Це новий історичний максимум, попередній був зафіксований 18 лютого 2026 року на рівні 51,26 грн.
В Україні оновлять реєстр боржників: що і для кого зміниться
Голова комітету з питань цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України Олег Простибоженко розповів, як працюватиме оновлений реєстр боржників, закон про який схвалили у Верховній Раді України та вже передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на 3 роки після звершення війни
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом.
В Україні скасували комунальні платежі для власників зруйнованого житла
Держава автоматизує оплату податків та стягнення боргів через «Дію»
Міністерство цифрової трансформації спільно з Державною податковою службою готують до запуску оновлений інструмент у застосунку «Дія». Він дозволить фізичним особам відстежувати свої податкові зобов'язання, перевіряти статус майна та сплачувати заборгованості онлайн.
Коментарі