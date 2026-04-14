Головне за вівторок: євро оновило рекорд, реєстр боржників й податки у «Дії»

НБУ встановив курси валют на середу: євро подорожчало на 58 копійок і оновило історичний максимум

Курс євро на середу встановлений на позначці — 51,33 грн, що на 58 копійок більше, ніж у вівторок (50,75 грн). Це новий історичний максимум, попередній був зафіксований 18 лютого 2026 року на рівні 51,26 грн.

