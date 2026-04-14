НБУ встановив курси валют на середу: євро подорожчало на 58 копійок і оновило історичний максимум

Національний банк встановив нові курси валют на середу, 15 квітня. Долар подорожчав на 6 копійок, а євро — на 58 копійок до нового історичного максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу НБУ встановив курс долара на рівні 43,50 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у вівторок (43,44 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,33 грн, що на 58 копійок більше, ніж у вівторок (50,75 грн). Це новий історичний максимум, попередній був зафіксований 18 лютого 2026 року на рівні 51,26 грн.

