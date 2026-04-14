14 квітня 2026, 19:32

Держава автоматизує оплату податків та стягнення боргів через «Дію»

Міністерство цифрової трансформації спільно з Державною податковою службою готують до запуску оновлений інструмент у застосунку «Дія». Він дозволить фізичним особам відстежувати свої податкові зобов'язання, перевіряти статус майна та сплачувати заборгованості онлайн.

Міністерство цифрової трансформації спільно з Державною податковою службою готують до запуску оновлений інструмент у застосунку «Дія».

Цифровізація даних та інтеграція реєстрів

Як пише на «РБК-Україна» заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, що новий функціонал дозволить користувачам отримувати інформацію про нараховані податки за допомогою електронних копій податкових повідомлень-рішень (ППР). Застосунок відображатиме деталі щодо об'єктів оподаткування: площу земельних ділянок, квартир, будинків чи базові характеристики транспортних засобів.

Інформація підтягуватиметься з офіційних державних реєстрів автоматично. При цьому в Мінцифри запевняють, що система не зберігатиме персональні дані платників на власних серверах, а лише транслюватиме їх із баз ДПС через захищені канали зв'язку після проходження верифікації.

Автоматизація платежів та система сповіщень

Процес фінансових розрахунків планується автоматизувати. Реквізити, зокрема 29-значні банківські рахунки (IBAN) та коди бюджетної класифікації (КБК), генеруватимуться системою самостійно залежно від місця реєстрації об'єкта або платника. Сплатити основну суму податку та можливу пеню можна буде через інтегровані системи Apple Pay або Google Pay, після чого користувач отримає доступ до завантаження квитанції.

Окремим блоком стане система push-сповіщень. Застосунок нагадуватиме про нові нарахування, наближення граничних термінів оплати та появу прострочених платежів. Як зазначають розробники, це має допомогти платникам уникати нарахування щоденної пені, подальшого арешту банківських рахунків виконавчою службою чи обмеження виїзду за кордон. Сервіс також працюватиме екстериторіально, забезпечуючи доступ до фінансової інформації для громадян, які перебувають за межами України.

Виявлення неточностей у державних базах

Однією із заявлених цілей проєкту є надання платникам можливості самостійно звіряти дані реєстрів із реальним станом речей. Наприклад, якщо в базі значиться вже проданий автомобіль чи об'єкт нерухомості, за які продовжує нараховуватися податок, користувач зможе побачити цю невідповідність до того, як вона перетвориться на підтверджений борг. Для розв'язання таких ситуацій громадянам доведеться звертатися до податкових органів для актуалізації інформації.

У застосунку «Дія» запускають сервіс для перевірки податків, майна та сплати боргів онлайн. Розбираємо функціонал сповіщень та інтеграцію з реєстрами ДПС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
lider2000
lider2000
14 квітня 2026, 20:49
#
Я вам ничего не должен (с Зє)
