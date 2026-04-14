14 квітня 2026, 10:44

В Україні оновлять реєстр боржників: що і для кого зміниться

Голова комітету з питань цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України Олег Простибоженко розповів, як працюватиме оновлений реєстр боржників, закон про який схвалили у Верховній Раді України та вже передали на підпис президенту Володимиру Зеленському, пише mc.today.

Що відомо про оновлення реєстру боржників

Законопроєкт № 14005 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію схвалили та передали на підпис Володимиру Зеленському 7 квітня.

Він передбачає зміну підходу до стягнення боргів через автоматизацію, тобто взаємодія державних органів, банків і реєстрів стає тіснішою, як і посилення обмежень до українців, що мають борги. Зокрема, людина, яка потрапляє до реєстру саме боржників, не зможе розпоряджатися своїм майном, а всі процедури від арешту до зняття обмежень працюватиму через цифрову систему.

Хто вважається боржником і як це перевірити

Простибоженко пояснив, що головне завдання цього закону — це спростити доступ державних і приватних виконавців до інформації про майно, кошти передусім, у тому числі електронні гаманці боржників. Тобто якщо ви маєте статус боржника, то про це швидко стане відомо, а на ваші рахунки, рухоме та нерухоме майно накладають обмеження.

Боржником вважається людина, щодо якої є виконавчий документ, наприклад:

  • рішення суду про стягнення коштів;
  • відповідний висновок нотаріуса, зокрема на нотаріально посвідчених договорах;
  • постанова інспектора патрульної поліції і невчасно сплачений штраф тощо.

Простибоженко нагадав, що перевірити, чи не перебуваєте в у реєстрі боржників, можна кількома способами:

  • в «Дії» — у розділі «Виконавчі провадження»;
  • в АСВП — автоматизованій системі виконавчих проваджень;
  • власне, у Єдиному реєстрі боржників, який працює від 2018 року.

Які є обмеження для боржників

Експерт порадив час від часу перевіряти себе в реєстрі боржників, адже якщо ви туди потрапите, то не зможете продати власне нерухоме майно, як-от квартиру. Річ у тім, що кожна така угода супроводжується перевіркою на предмет того, чи не значиться продавець у реєстрі боржників.

«Це миттєво виявиться. І зараз це ще більше автоматизується і особа не зможе, нотаріус не зможе посвідчити відповідну угоду. Якщо нотаріус порушить відповідне положення, державний реєстратор має право відмовити. Тобто зараз ніби як з’являється подвійна перевірка й нотаріусом, і державним реєстратором», — пояснив Простибоженко.

Він відзначив, що ця норма номінально поширювалась також на продаж автівок, а також на передачу іпотеки під заставу. Водночас обмеження не поширюються на купівлю.

Тобто якщо ви значитесь у реєстрі як боржник, але водночас купуєте житло чи автомобіль, обмеження на такі операції не накладаються. І ще один важливий нюанс — виконавча служба зможу стягувати з вас борги також коштом цього нового майна. Відчужити його (продати, подарувати й так далі) буде неможливо.

Чи зможе держава забирати майно боржників

Простибоженко відзначив, що норма про погашення боргів коштом наявного в боржника майна діє і зараз. Приватний або державний виконавець як уповноважений суб'єкт може виставити майно боржника на відкриті торги. Купити його може фактично будь-хто зацікавлений. Навіть сам власник-боржник. Отримані від продажу кошти спрямовуються на погашення боргів.

Водночас потрібно розуміти, що ніхто не забиратиме, до прикладу, єдине житло через борги за комунальні послуги або через несплачений штраф за порушення ПДР. Насамперед тому, що на законодавчому рівнііснує обмеження, яке забороняє позбавляти людину єдиного житла. Так само обмеження, пов’язані звоєнним станом.

Що змінить автоматичне стягнення боргів

Автоматичне стягнення боргів за умови наявності коштів — ще один аспект у роботі з боржниками, який може змінитись після підписання президентом закону № 14005.

Зараз (до підписання документа) зазвичай арешт за поданням державного виконавця накладається на весь рахунок. До прикладу, якщо ви завинили 10 тис. грн, а маєте на рахунку 100 тис. грн, то тимчасово втрачаєте доступ до всієї суми. Автоматичне списання покликане розв’язати цю проблему — тобто якщо ви завинили 10 тис. грн, то арешт накладається саме на цю суму, а не на всі кошти на рахунку

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Унилий Бетменцев
14 квітня 2026, 11:12
Чергова скринька Пандори для простого люду.
Loginnnnn
14 квітня 2026, 12:55
Зараз (до підписання документа) зазвичай арешт за поданням державного виконавця накладається на весь рахунок. До прикладу, якщо ви завинили 10 тис. грн, а маєте на рахунку 100 тис. грн, то тимчасово втрачаєте доступ до всієї суми. Автоматичне списання покликане розв’язати цю проблему — тобто якщо ви завинили 10 тис. грн, то арешт накладається саме на цю суму, а не на всі кошти на рахунку.
Ні зараз по виконавчому провадженню арештовується саме сума, а не весь рахунок, перевірено на штрафах пдд
