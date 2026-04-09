9 квітня 2026, 20:00

Головне за четвер: прискорення інляції, погіршення прогнозу зростання ВВП України та монети, які коштують тисячі

Головне за четвер, 9 квітня.

Головне за четвер, 9 квітня.

Інфляція в Україні прискорилася до 1,7%, в річному вимірі до 7,9% — Держстат

Березень 2026 року приніс помітне прискорення споживчих цін в Україні. Місячна інфляція становила 1,7%, а в річному вимірі (порівняно з березнем минулого року) темпи зростання цін досягли 7,9%. Базова інфляція також продемонструвала висхідний тренд, зафіксувавшись на позначці 1,5% за місяць. Про це свідать дані Державної служби статистики.

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Зростання економіки України у 2026 році сповільниться до 1,2% з 1,8% минулого року, а у 2027-му, у разі закінчення бойових дій, очікується його прискорення до 4%. Про це йдеться в оновленому прогнозі Світового банку.

Пальне дешевшає: на АЗС знижуються ціни на бензин і дизель

Після тривалого періоду зростання, спричиненого геополітичною напруженістю навколо Ормузької протоки, український паливний ринок нарешті відреагував на новини про тимчасове перемир’я. Станом на 9 квітня на заправках зафіксовано перше відчутне зниження вартості основних видів пального. При цьому автогаз та А-92 дещо додали у ціні. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Монети, які коштують тисячі: на чому і як заробляють колекціонери

На численні прохання читачів «Мінфін» продовжує розмову про інвестиції в українську нумізматику. Сьогодні поговоримо про ті пам’ятні та повсякденні монети, які періодично продавалися в нумізматичному інтернет-магазині Нацбанку у 2022—2025 роках, а також протягом цього року.

Нова філософія податківців і ризики «дроблення бізнесу»

Чому сьогодні бізнес можуть заблокувати без жодного порушення? Тому що податкова система фактично змінила правила гри: тепер важливо не лише дотримуватись закону, а й відповідати тому, як держава «бачить» правильну модель бізнесу. Інакше — перевірки, блокування і втрати. Про нову філософію ДПС і ризики «дроблення бізнесу» розповіла «Мінфіну» Ксенія Межова, адвокат практики Dispute Resolution в Juscutum.

Джерело: Мінфін
