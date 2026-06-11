На електронні пошти українців почали надходити фейкові листи від імені НЕК «Укренерго». Шахраї використовують теми, що викликають підвищений інтерес, наприклад: «Графік відключення електроенергії з 10 до 12 червня» або «Квитанція на оплату електроенергії». Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Шахраї розсилають українцям фейкові листи від імені Укренерго
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Хто в зоні найбільшого ризику
Фахівці з кібербезпеки «Укренерго» з'ясували, що в зоні найбільшого ризику наразі перебувають користувачі поштових скриньок на доменах @i.ua, @ua.fm та @email.ua. Однак, не виключена й розсилка абонентам інших поштових сервісів.
Адресату листа пропонують завантажити «документ з офіційного сайту», за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення. Після запуску — ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім особам доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.
При цьому, листи надходять з начебто офіційної адреси НЕК «Укренерго»: office@ua.energy. Насправді - це фейк, і за допомогою такого маскування зловмисники намагаються отримувати довіру в отримувачів. За наявною інформацією, за цією ворожою кібероперацією може стояти росія.
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«Звертаємо увагу! НЕК „Укренерго“ ніколи не розсилає графіки відключень чи квитанції про оплату в особисті повідомлення», — зазначили у компанії.
Що робити, якщо ви отримали такий лист?
Кіберфахівці закликають дотримуватися правил безпеки:
- не переходьте за посиланнями;
- не завантажуйте файли;
- видаліть повідомлення з поштової скриньки;
- у разі випадкового завантаження — негайно перевірте пристрій антивірусом.
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В Укренерго також зазначили, що актуальна інформація про можливе запровадження обмежень публікується виключно на офіційних сторінках Укренерго у соціальних мережах — Facebook і Telegram. З графіками знеструмлень за вашою адресою (у випадку застосування відключень) — можете ознайомитись на сторінках обленерго у вашому регіоні.
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