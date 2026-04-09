9 квітня 2026, 15:08

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Зростання економіки України у 2026 році сповільниться до 1,2% з 1,8% минулого року, а у 2027-му, у разі закінчення бойових дій, очікується його прискорення до 4%. Про це йдеться в оновленому прогнозі Світового банку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз Світового банку

Очікується, що зростання в Україні цього року сповільниться до 1,2% через зростання цін на енергоносії, посилення воєнних дій, дефіцит робочої сили та фіскальний тиск, йдеться у документі.

Прогнози для країни значною мірою залежать від тривалості війни та стабільної зовнішньої підтримки, наголосили аналітики. Якщо бойові дії завершаться у передбачувані терміни, у 2027 році економічне зростання може прискоритися до 4% завдяки масштабній відбудові та відновленню споживання. Водночас воно очікується нижче раніше прогнозованих показників через серйозні пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, дефіцит робочої сили та збережену невизначеність.

Світовий банк зазначає, що добре керована реконструкція та суттєвийпрогрес у євроінтеграції створюють для України чіткий шлях до динамічної, конкурентоспроможної та стійкої економіки.

Водночас аналітики попереджають: без глибоких структурних реформ це не приведе до стійкого зростання. Серед головних перешкод — зниження бізнес-активності, зростання концентрації ринку, домінування низькоефективних державних підприємств, висока залежність від природних ресурсів, а також втрата дешевої енергії та східних ринків збуту.

«Навіть за довоєнних темпів зростання Україні знадобиться понад три десятиліття, щоб наздогнати рівень Польщі на момент її вступу до ЄС», — йдеться у звіті.

Зростання економіки України минулого року сповільнилося до 1,8% порівняно з 3,2% у 2024 році, зазначили у звіті. Основними причинами стали нові пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, перебої у постачанні, зростання невизначеності та погіршення ситуації з робочою силою.

Відновлення попередньої торгової схеми з ЄС і наступна ревізія Угоди про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС обмежили експортні можливості, особливо для аграрної та харчової продукції, наголосили у Світовому банку.

Роман Мирончук
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами