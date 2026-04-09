Після тривалого періоду зростання, спричиненого геополітичною напруженістю навколо Ормузької протоки, український паливний ринок нарешті відреагував на новини про тимчасове перемир’я. Станом на 9 квітня на заправках зафіксовано перше відчутне зниження вартості основних видів пального. При цьому автогаз та А-92 дещо додали у ціні. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
9 квітня 2026, 16:44
Пальне дешевшає: на АЗС знижуються ціни на бензин і дизель
Динаміка цін за останню добу
- Бензин А-95 преміум став лідером падіння. Після вчорашніх 77,21 грн ціна опустилася на 65 копійок і тепер становить в середньому 76,56 грн/л.
- Дизельне пальне також почало відступати від рекордних позначок. Літр дизеля подешевшав на 17 копійок, закріпившись на рівні 90,34 грн.
- Бензин А-95 знизився на 15 копійок до позначки 73,17 грн/л.
- Автогаз додав ще 4 копійки, досягнувши ціни 49,10 грн/л.
- Бензин А-92 подоріжчав на 3 копійки, зупинившись на рівні 67,36 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
