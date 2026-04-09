Пальне дешевшає: на АЗС знижуються ціни на бензин і дизель

Після тривалого періоду зростання, спричиненого геополітичною напруженістю навколо Ормузької протоки, український паливний ринок нарешті відреагував на новини про тимчасове перемир’я. Станом на 9 квітня на заправках зафіксовано перше відчутне зниження вартості основних видів пального. При цьому автогаз та А-92 дещо додали у ціні. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».