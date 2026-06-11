До закриття міжбанку в четвер, 11 червня, курс долара знизився на 19 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 27 копійок у купівлі та на 28 копійок у продажу.
11 червня 2026, 17:38
Долар та євро різко подешевшали на міжбанку
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Відкриття 11 червня
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Закриття 11 червня
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Зміни
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45,07/45,10
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44,88/44,91
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19/19
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52,02/52,05
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51,75/51,77
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27/28
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,75−45,22 грн. Євро купують за 51,65 грн, а продають за 52,32 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,90−44,90, євро — 52,00−52,23 грн.
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Джерело: Мінфін
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