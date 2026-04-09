Монети України: скільки можна заробити вклавши лише пару сотень гривень

На численні прохання читачів «Мінфін» продовжує розмову про інвестиції в українську нумізматику. Сьогодні поговоримо про ті пам’ятні та повсякденні монети, які періодично продавалися в нумізматичному інтернет-магазині Нацбанку у 2022—2025 роках, а також протягом цього року.

Треба відразу зазначити, що інцидент з інтернет-магазином нумізматичної продукції Національного банку, який стався 19 лютого 2026 року, коли він виявився недоступним внаслідок кібератаки на компанію-підрядника, неабияк «попсував нерви» як самому НБУ, так і колекціонерам.

Лише з 6 березня робота інтернет-магазину була відновлена, причому всіх користувачів Нацбанк попросив в обов'язковому порядку змінити паролі через витік даних. Але в підсумку навіть це не злякало справжніх колекціонерів. Активність клієнтів магазину після відновлення його роботи залишилася дуже високою. Тим більше, що й частина монет, які продавалися цієї весни, виявилася дуже затребуваною.

Наприклад, 18 березня Нацбанк продавав рулони (по 25 монет у кожному) повсякденних пам’ятних 10-гривневих монет із серії «Ми сильні. Ми разом» трьох областей — Запорізької, Херсонської та Харківської. Вони продовжили серію раніше випущених монет — Автономна Республіка Крим, Донецька та Луганська області.

Загальний тираж кожної з монет цих трьох областей становить 2 млн штук, частина з яких потрапила просто в обіг, а частина — до колекціонерів у вигляді спеціальних рулонів.

Тираж кожного з рулонів становив 15 000 штук, а на продаж було виставлено 11 250 штук (причому по 1 рулону «в руки»). У підсумку менш ніж за 10 хвилин були розкуплені всі запропоновані рулони.

І одразу ж вони з'явилися на спеціалізованих інтернет-майданчиках для нумізматів за ціною від 599 до 650 гривень за рол, тобто з націнкою щонайменше близько 30%. Навіть якщо врахувати витрати на поштову доставку — заробіток між ціною Нацбанку та колекційною ціною склав не менше 15−25%.

Ще цікавішими з інвестиційної точки зору виявилися «прості» монети цих трьох областей, тобто ті самі повсякденні пам'ятні монети, але без упаковки в спеціальні роли. Банки отримали їх у каси за номіналом для підкріплення готівкового обігу та видачі клієнтам, а їхня ціна на нумізматичному базарі становить від 25 до 40 гривень за штуку. Тобто в 2,5 — 4 рази дорожче, ніж початковий номінал. Причому, такі монети досить жваво розкуповуються на тій же Петрівці або Нивках у Києві, а також у місцях збору колекціонерів в інших містах.

Тобто при отриманні Вами такого звичайного ролика монет даних трьох областей за номіналом (у наборі 40 штук за 400 гривень) Ви на одному наборі можете заробити від 600 до 1200 гривень залежно від ціни, за якою Ви вирішите їх продавати. Причому це дуже ліквідна позиція.

Уже 7 квітня Нацбанк продавав нову цікаву монету із серії «Великодня радість. Писанка». 10-гривнева срібна монета з чистою вагою срібла 1 тройська унція та тиражем у 7500 екземплярів відтворює характерні традиції одного з найдавніших етнографічних країв — Полісся. Монета була доступна для купівлі в інтернет-магазині в кількості 5625 штук із встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 штуці за ціною 8832 гривень і «розлетілася» серед покупців протягом кількох хвилин.

Вона вже є у продажу на колекційних майданчиках за ціною від 11 до 13 тис. грн., тобто навіть з урахуванням поштових витрат на доставку, в 1,22−1,44 рази дорожче за початкову ціну НБУ.

Варто пам'ятати, що початковий ажіотаж навколо нових монет завжди дещо завищує початкову вартість цих монет у колекціонерів, а потім ціна зазвичай виходить на своєрідне плато.

Але навіть з цим нюансом ціноутворення вже можна говорити, що монета надовго залишиться популярною серед інвесторів і нумізматів, які обрали цю тематику колекціонування.

Відмінним прикладом вдалого інвестування в українські пам'ятні срібні монети залишається Набір із трьох пам'ятних монет «Державні символи України» у футлярі, тиражем у 3000 екземплярів.

Незважаючи на досить високу початкову ціну Нацбанку в понад 16 тис. грн., усі запропоновані Нацбанком екземпляри були швидко розкуплені колекціонерами ще у 2025 році.

І поки що ціна на цю позицію продовжує поступово зростати, навіть з урахуванням певної корекції вартості срібла на світових ринках. Ось два графіки цін на цю позицію станом на 31.12.2025 та 07.04.2026 року, а також приклад цінників, виставлених продавцем на відомій серед нумізматів інтернет-платформі.

Правда, з огляду на різний стан цих монет, а також фінансову ситуацію у продавця, можна цей набір знайти й дешевше — в межах 39−40 тисяч гривень, але тут треба уважно стежити за станом монет. Але навіть якщо взяти найдешевший варіант за 39 тисяч гривень — це все одно в 2,4 рази більше, ніж коштували монети у 2025 році в інтернет-магазині Нацбанку.

Хорошою інвестицією для колекціонерів залишаються й монети більш раннього періоду незалежної України. Наприклад, монета «Перша річниця Конституції України», номіналом 2 гривні, випущена в 1997 році.

При початковій ціні Нацбанку в 6,5 гривень за ці роки її вартість зросла в 1469 разів — до рівня близько 9550 гривень.

Безсумнівним інвестиційним хітом серед більш ранніх монет України залишається і монета «Соломія Крушельницька» номіналом 2 гривні, випущена в тому ж 1997 році.

При початковій ціні Нацбанку в 6,5 гривень за ці роки її вартість зросла в 1154 рази — до рівня близько 7500 гривень.

Причому, що важливо — і монета «Перша річниця Конституції України», і монета «Соломія Крушельницька» продовжували зростати в ціні й останніми роками, тобто після виходу на попереднє умовне цінове плато — останнім часом вони знову додали в ціні.

Продовжують поступово дорожчати й попередні нумізматичні хіти 2025 року, які навіть «не прив’язані» до вартості срібла, оскільки випускалися з недорогоцінних металів.

Наприклад, та сама пам’ятна монета «Чорнобиль. Відродження. Європейський лось», номіналом 5 гривень, випущена у квітні 2025 року.

Оскільки у колекціонерів вона відразу стартувала з 1000 гривень, тобто майже в 7 разів дорожче, ніж продавав її Нацбанк — її подальший інвестиційний потенціал міг би й «вичерпатися». Але цього не сталося. І вона знову подорожчала приблизно на 600 гривень.

Тобто порівняно з початковою ціною Нацбанку в 152 гривні у квітні 2025 року менш ніж за рік інвестор заробив на цій монеті вже в 15,28 раза більше від свого початкового вкладення.

Той самий тренд спостерігається і щодо двох інших популярних монет — набору «Мешканці морських глибин» у сувенірній упаковці, випущеного наприкінці жовтня 2025 року.

При початковій ціні Нацбанку в 447 гривень вартість цієї позиції до кінця 2025 року зросла до рівня близько 1900 гривень, а до квітня 2026 року ціни зросли ще приблизно на 1100 гривень — до рівня 2996 гривень.

Тобто порівняно з початковою ціною Нацбанку в 447 гривень у жовтні 2025 року менш ніж за півроку інвестор заробив на цьому наборі вже в 6,7 раза більше свого початкового вкладення.

Поступово зростають у ціні й багато інших українських монет, випущених у 2022—2025 роках, про які я писав у своїх статтях раніше.

Висновки

Інвестиції в українську нумізматику залишаються цікавими не тільки з точки зору самого колекціонування та пам'яті, але й досить вигідними з інвестиційної точки зору. Причому не тільки за позиціями у сріблі, світова ціна якого останнім часом істотно зросла, але й за монетами з недорогоцінних металів.

Нацбанк, його Банкнотно-монетний двір та нумізматичний інтернет-магазин НБУ продовжують поступово освоювати дуже специфічний ринок нумізматики. Хоча у колекціонерів ще залишається багато поки що невирішених питань до НБУ та його відповідних підрозділів у цій сфері. І нашому регулятору є ще над чим серйозно працювати.

Про майбутні нові випуски українських пам'ятних монет 2026 року, які будуть цікаві як з точки зору колекціонування, так і з точки зору інвестицій, я, у разі зацікавленості читачів «Мінфіну», продовжу розповідати у своїх наступних статтях. А поки що все. Успішних вам покупок і приємного інвестування!