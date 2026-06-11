Український сервіс виклику авто Uklon 11 червня 2026 року запустив маркетплейс Uklon Store у власному застосунку. Uklon Store став шостим продуктом в екосистемі компанії, повідомив CEO компанії Сергій Гришков у Facebook.
11 червня 2026, 18:23
Uklon запустив власний маркетплейс
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«Сьогодні запускаємо маркетплейс Uklon Store у нашому застосунку. Це вже шостий продукт екосистеми. Першою категорією бета-версії Uklon Store стали Квіти, і обрали ми їх не випадково. Цей вибір підказали нам самі користувачі: я думаю, багато хто з вас хоч раз надсилав або отримував квіти саме через водіїв-партнерів Uklon. Тепер ви можете придбати букет прямо в застосунку. Uklon має найбільший в Україні фліт кур'єрів на авто, тож можна не хвилюватися про вчасну і дбайливу доставку», — написав Гришков.
Де доступний
Наразі сервіс доступний у Києві, далі він масштабуватиметься — нові релевантні категорії з'являтимуться поступово, і ми обов'язково анонсуємо їх запуск
Джерело: Мінфін
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