Uklon запустив власний маркетплейс

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«Сьогодні запускаємо маркетплейс Uklon Store у нашому застосунку. Це вже шостий продукт екосистеми. Першою категорією бета-версії Uklon Store стали Квіти, і обрали ми їх не випадково. Цей вибір підказали нам самі користувачі: я думаю, багато хто з вас хоч раз надсилав або отримував квіти саме через водіїв-партнерів Uklon. Тепер ви можете придбати букет прямо в застосунку. Uklon має найбільший в Україні фліт кур'єрів на авто, тож можна не хвилюватися про вчасну і дбайливу доставку», — написав Гришков.

Де доступний

Наразі сервіс доступний у Києві, далі він масштабуватиметься — нові релевантні категорії з'являтимуться поступово, і ми обов'язково анонсуємо їх запуск