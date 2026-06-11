Податкова і бізнес зможуть домовлятися без суду, конфиденційно

Державна податкова служба України підготувала законопроєкт , який дозволить бізнесу та податковій вирішувати конфлікти без звернення до суду. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух під час X Міжнародного форуму «Медіація і Право».

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Найближчим часом документ передадуть до Міністерства фінансів. Розроблявся він за підтримки Української академії медіації.

Зараз у судах накопичилося близько 65 тисяч податкових спорів, а щороку ДПС розглядає від 10 до 13 тисяч справ у межах адміністративного оскарження. Це колосальне навантаження і на суди, і на бізнес, і на саму службу.

Ідея закріпити медіацію законодавчо виникла не на порожньому місці. Спочатку був пілотний проєкт спільно з Радою бізнес-омбудсмена, у якому розглянули кілька складних спорів за участю великих платників. Результат виявився обнадійливим: сторони змогли домовитися без суду.

Як це працюватиме

За умовами законопроєкту, обидві сторони добровільно залучають незалежного медіатора і ведуть переговори конфіденційно. Якщо компроміс знайдено, підписується угода, обов'язкова до виконання. Якщо ні — платник зберігає право звернутися до суду або продовжувати адміністративне оскарження.

Важливо: медіація не замінює вже існуючі механізми захисту, а стає додатковим інструментом. Тобто нічого не забирають, просто додають ще один варіант.

«Не кожен податковий спір має закінчуватися в суді, бо це втрата часу і ресурсів для обох сторін. Діалог між державою та бізнесом — це той шлях, який вже давно довів свою ефективність. Варто лише мати бажання знайти рішення»", — зазначила Карнаух.

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