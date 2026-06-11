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11 червня 2026, 17:30

Податкова і бізнес зможуть домовлятися без суду, конфиденційно

Державна податкова служба України підготувала законопроєкт, який дозволить бізнесу та податковій вирішувати конфлікти без звернення до суду. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух під час X Міжнародного форуму «Медіація і Право».

Державна податкова служба України підготувала законопроєкт, який дозволить бізнесу та податковій вирішувати конфлікти без звернення до суду.

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Найближчим часом документ передадуть до Міністерства фінансів. Розроблявся він за підтримки Української академії медіації.

Зараз у судах накопичилося близько 65 тисяч податкових спорів, а щороку ДПС розглядає від 10 до 13 тисяч справ у межах адміністративного оскарження. Це колосальне навантаження і на суди, і на бізнес, і на саму службу.

Ідея закріпити медіацію законодавчо виникла не на порожньому місці. Спочатку був пілотний проєкт спільно з Радою бізнес-омбудсмена, у якому розглянули кілька складних спорів за участю великих платників. Результат виявився обнадійливим: сторони змогли домовитися без суду.

Як це працюватиме

За умовами законопроєкту, обидві сторони добровільно залучають незалежного медіатора і ведуть переговори конфіденційно. Якщо компроміс знайдено, підписується угода, обов'язкова до виконання. Якщо ні — платник зберігає право звернутися до суду або продовжувати адміністративне оскарження.

Важливо: медіація не замінює вже існуючі механізми захисту, а стає додатковим інструментом. Тобто нічого не забирають, просто додають ще один варіант.

«Не кожен податковий спір має закінчуватися в суді, бо це втрата часу і ресурсів для обох сторін. Діалог між державою та бізнесом — це той шлях, який вже давно довів свою ефективність. Варто лише мати бажання знайти рішення»", — зазначила Карнаух.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Rodion21
Rodion21
11 червня 2026, 17:38
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Договариваться будут, по всей видимости, в саунах и ресторанах.

п.с. следующим будет такой же законопроект, но по вопросам «усунення порушень вiйськового облiку» ?
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
11 червня 2026, 17:58
#
А почему для них всё конфиденциально, а от нас во всем требуют прозрачности?..
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