Президент США Дональд Трамп у четверг, 11 червня, оголосив, що цього вечора США завдадуть Ірану «дуже потужного удару» і у найближчі дні планують захопити острів Харг — головний нафтовий хаб країни. Про це повідомляє Reuters
Трамп пообіцяв «дуже потужний удар» по Ірану і заявив про намір захопити острів Харг
«У якийсь момент у недалекому майбутньому ми захопимо острів Харг та інші об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо під повний контроль їхні нафтогазові ринки», — написав Трамп у соцмережах.
Через Харг Іран експортує близько 2 млн барелів нафти на добу. Це приблизно 2% світової пропозиції.
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Що відбулося сьогодні
США у четверг вдруге поспіль завдали ударів по цілях на території Ірану. У відповідь Корпус вартових ісламської революції обстріляв американські військові бази в Кувейті, Йорданії та Бахрейні, а також атакував штаб П'ятого флоту ВМС США в Бахрейні. В результаті удару по Бахрейну постраждала 11-річна дівчинка, Кувейт на короткий час закрив повітряний простір.
Міністр оборони США Піт Хеґсет прокоментував ситуацію лаконічно: «Якщо доведеться вести переговори за допомогою бомб — будемо вести переговори за допомогою бомб».
Окремий дипломатичний інцидент: в результаті удару американських військових по танкеру біля берегів Оману загинули троє індійських моряків. Індія зажадала від Вашингтону припинити атаки на судна з індійськими екіпажами.
Вимоги сторін
Іран вимагає від США:
- передачі Тегерану заморожених за кордоном коштів;
- припинення ізраїльських атак у Лівані;
- скасування санкцій;
- визнання іранського контролю над Ормузькою протокою.
США вимагають від Ірана:
- гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї;
- передачу збагаченого урану третій країні;
- вільного судноплавства через Ормузьку протоку;
- поетапного виділення розморожених коштів виключно на гуманітарні цілі
«З військової точки зору ця війна — глухий кут.», — повідомляє анонімне іранське джерело.
Міністерство закордонних справ Ірану тим часом заявило, що квітневе перемир'я фактично втратило чинність унаслідок останніх ударів США.
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