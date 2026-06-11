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11 червня 2026, 18:30

Трамп пообіцяв «дуже потужний удар» по Ірану і заявив про намір захопити острів Харг

Президент США Дональд Трамп у четверг, 11 червня, оголосив, що цього вечора США завдадуть Ірану «дуже потужного удару» і у найближчі дні планують захопити острів Харг — головний нафтовий хаб країни. Про це повідомляє Reuters

Президент США Дональд Трамп у четверг, 11 червня, оголосив, що цього вечора США завдадуть Ірану «дуже потужного удару» і у найближчі дні планують захопити острів Харг — головний нафтовий хаб країни.

«У якийсь момент у недалекому майбутньому ми захопимо острів Харг та інші об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо під повний контроль їхні нафтогазові ринки», — написав Трамп у соцмережах.

Через Харг Іран експортує близько 2 млн барелів нафти на добу. Це приблизно 2% світової пропозиції.

Читайте також: Іран планує брати $1 за барель у біткоїнах з танкерів за прохід через Ормузьку протоку

Що відбулося сьогодні

США у четверг вдруге поспіль завдали ударів по цілях на території Ірану. У відповідь Корпус вартових ісламської революції обстріляв американські військові бази в Кувейті, Йорданії та Бахрейні, а також атакував штаб П'ятого флоту ВМС США в Бахрейні. В результаті удару по Бахрейну постраждала 11-річна дівчинка, Кувейт на короткий час закрив повітряний простір.

Міністр оборони США Піт Хеґсет прокоментував ситуацію лаконічно: «Якщо доведеться вести переговори за допомогою бомб — будемо вести переговори за допомогою бомб».

Окремий дипломатичний інцидент: в результаті удару американських військових по танкеру біля берегів Оману загинули троє індійських моряків. Індія зажадала від Вашингтону припинити атаки на судна з індійськими екіпажами.

Вимоги сторін

Іран вимагає від США:

  • передачі Тегерану заморожених за кордоном коштів;
  • припинення ізраїльських атак у Лівані;
  • скасування санкцій;
  • визнання іранського контролю над Ормузькою протокою.

США вимагають від Ірана:

  • гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї;
  • передачу збагаченого урану третій країні;
  • вільного судноплавства через Ормузьку протоку;
  • поетапного виділення розморожених коштів виключно на гуманітарні цілі

«З військової точки зору ця війна — глухий кут.», — повідомляє анонімне іранське джерело.

Міністерство закордонних справ Ірану тим часом заявило, що квітневе перемир'я фактично втратило чинність унаслідок останніх ударів США.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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lider2000
lider2000
11 червня 2026, 18:47
#
Задолбал етот старьій маразматик, разберись со своими проблемами сначала.
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