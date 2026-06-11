Трамп пообіцяв «дуже потужний удар» по Ірану і заявив про намір захопити острів Харг

«У якийсь момент у недалекому майбутньому ми захопимо острів Харг та інші об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо під повний контроль їхні нафтогазові ринки», — написав Трамп у соцмережах.

Через Харг Іран експортує близько 2 млн барелів нафти на добу. Це приблизно 2% світової пропозиції.

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Що відбулося сьогодні

США у четверг вдруге поспіль завдали ударів по цілях на території Ірану. У відповідь Корпус вартових ісламської революції обстріляв американські військові бази в Кувейті, Йорданії та Бахрейні, а також атакував штаб П'ятого флоту ВМС США в Бахрейні. В результаті удару по Бахрейну постраждала 11-річна дівчинка, Кувейт на короткий час закрив повітряний простір.

Міністр оборони США Піт Хеґсет прокоментував ситуацію лаконічно: «Якщо доведеться вести переговори за допомогою бомб — будемо вести переговори за допомогою бомб».

Окремий дипломатичний інцидент: в результаті удару американських військових по танкеру біля берегів Оману загинули троє індійських моряків. Індія зажадала від Вашингтону припинити атаки на судна з індійськими екіпажами.

Вимоги сторін

Іран вимагає від США:

передачі Тегерану заморожених за кордоном коштів;

припинення ізраїльських атак у Лівані;

скасування санкцій;

визнання іранського контролю над Ормузькою протокою.

США вимагають від Ірана:

гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї;

передачу збагаченого урану третій країні;

вільного судноплавства через Ормузьку протоку;

поетапного виділення розморожених коштів виключно на гуманітарні цілі

«З військової точки зору ця війна — глухий кут.», — повідомляє анонімне іранське джерело.

Міністерство закордонних справ Ірану тим часом заявило, що квітневе перемир'я фактично втратило чинність унаслідок останніх ударів США.