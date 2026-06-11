США повернули імпортерам $22 млрд: бюджет вперше отримав від'ємні надходження від мита

Мінфін почав обробляти заявки на відшкодування у квітні, після того, як Верховний суд визнав, що Трамп не мав повноважень запроваджувати тарифи на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

Для обробки заявок митна служба запустила окремий онлайн-портал CAPE. Станом на 22 травня до виплати спрямовано $20,6 млрд, а загальний обсяг прийнятих до розгляду заявок сягнув $85 млрд.

Битва за мита ще не закінчена

Серед компаній, які подали позови для повернення коштів: Costco, Goodyear, Dole Fresh Fruit та Kohl's. Перші виплати надійшли на рахунки заявників 12 травня — приблизно через три тижні після запуску порталу.

Загальний обсяг можливих відшкодувань оцінюється в $166−182 млрд.

Але адміністрація Трампа не має наміру здаватися. Вона оскаржує рішення суду про виплату відшкодувань усім імпортерам без винятку, наполягаючи на тому, що широкі виплати можливі лише за окремою судовою постановою щодо кожної компанії. Трамп ще після рішення Верховного суду заявив, що судові розгляди триватимуть роками.

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Дефіцит бюджету США за перші вісім місяців фіскального року скоротився до $1,25 трлн, що на 9% менше, ніж роком раніше. Але за підсумками повного року, за прогнозами Бюджетного управління Конгресу, дефіцит може сягнути $1,85 трлн.