Головне за понеділок: гривня різко падає, ціни на пальне зростають, «Нова пошта» купує банк

Курс гривні різко пішов вниз у понеділок, 23 березня. У парі з євро українська валюта подешевшала на 90 копійок. Середній курс у банках: 43,60−44,12 грн/долар, 50,30−51,10 грн за євро. Середній курс в обмінниках: долар торгується за 44,00−44,15, євро — 51,05−51,35 грн.

Ціни на АЗС знову зросли: дизель додав майже 3 грн

У понеділок, 23 березня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 39 коп. до 71,85 грн/л, на дизельне пальне — на 2,97 грн до 84,22 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

«Нова пошта» шукає банк для купівлі на тлі падіння прибутків NovaPay