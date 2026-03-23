Головне за понеділок: гривня різко падає, ціни на пальне зростають, «Нова пошта» купує банк
Курс валют: гривня різко обвалилась на міжбанку
Курс гривні різко пішов вниз у понеділок, 23 березня. У парі з євро українська валюта подешевшала на 90 копійок. Середній курс у банках: 43,60−44,12 грн/долар, 50,30−51,10 грн за євро. Середній курс в обмінниках: долар торгується за 44,00−44,15, євро — 51,05−51,35 грн.
Ціни на АЗС знову зросли: дизель додав майже 3 грн
У понеділок, 23 березня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 39 коп. до 71,85 грн/л, на дизельне пальне — на 2,97 грн до 84,22 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
«Нова пошта» шукає банк для купівлі на тлі падіння прибутків NovaPay
Поштово-логістична група Nova («Нова пошта») готується до поглинання одного з діючих українських банків для масштабування своєї фінансової дочірньої компанії NovaPay. Експансія у банківський сектор відбувається на тлі відчутного зниження чистого прибутку фінкомпанії та раптового звільнення її генерального директора.
Нафта дорожчатиме: Goldman Sachs переглянув прогноз на 2026 рік
Goldman Sachs підвищив прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на 2026 рік з $77 до $85 за барель, а для сорту WTI — з $72 до $79.
Понад $2,5 трлн: ескалація на Близькому Сході стерла 3,1% капіталізації облігацій
Ескалація збройного конфлікту на Близькому Сході та спричинений нею нафтовий шок спровокували історичний обвал світового боргового ринку. Через загрозу стагфляції інвестори масово розпродають державні та корпоративні цінні папери, усвідомлюючи, що інфляція неминуче знецінить їхні фіксовані доходи.
