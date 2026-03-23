Ціни на АЗС знову зросли: дизель додав майже 3 грн

У понеділок, 23 березня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 39 коп. до 71,85 грн/л, на дизельне пальне — на 2,97 грн до 84,22 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Середні ціни на пальне по Україні

23 березня зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) — 75,66 грн/л (здорожчав на 1 грн 01 коп.); бензин марки А-95 — 71,85 грн/л (здорожчав на 39 коп.); бензин марки А-92 — 66,6 грн/л (здорожчав на 11 коп.), дизпальне — 84,22 грн/л (здорожчало на 2 грн 97 коп).

Середня ціна автогазу становить 45,53 грн/л, що на 61 коп. більше порівняно з попереднім днем.

Ціни АЗС на пальне та автогаз

Згідно з оновленими даними моніторингу, ситуація на заправках виглядає наступним чином: