Понад $2,5 трлн: ескалація на Близькому Сході стерла 3,1% капіталізації облігацій

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
23 березня 2026, 14:25

Понад $2,5 трлн: ескалація на Близькому Сході стерла 3,1% капіталізації облігацій

Ескалація збройного конфлікту на Близькому Сході та спричинений нею нафтовий шок спровокували історичний обвал світового боргового ринку. Через загрозу стагфляції інвестори масово розпродають державні та корпоративні цінні папери, усвідомлюючи, що інфляція неминуче знецінить їхні фіксовані доходи. Про це повідомляє Bloomberg 23 березня.

Ескалація збройного конфлікту на Близькому Сході та спричинений нею нафтовий шок спровокували історичний обвал світового боргового ринку.

Ілюзія «тихої гавані» та трильйонні збитки

Традиційно в періоди геополітичних потрясінь капітал перетікає в державні облігації як у найбільш надійний актив. Однак поточна криза зламала цей механізм. За березень глобальний ринок облігацій втратив понад 2,5 трлн доларів, що є найгіршим місячним показником за понад три роки (з вересня 2022 року, коли Федеральна резервна система США агресивно підвищувала ставки).

За даними індексу Bloomberg, загальна ринкова вартість державних, корпоративних та сек'юритизованих боргів (кредитів, перетворених на цінні папери) впала з майже 77 трлн доларів наприкінці лютого до 74,4 трлн доларів. У відсотковому відношенні падіння становить 3,1%. Хоча ці втрати виглядають меншими на тлі 11,5 трлн доларів, які випарувалися зі світового ринку акцій, саме обвал боргових паперів є показовим індикатором фундаментальної нестабільності.

Державні борги летять у прірву на тлі ультиматумів

Найбільшого удару зазнав сектор державного боргу. Індекс суверенних цінних паперів просів на 3,3% у березні, тоді як корпоративні облігації втратили 3,1%.

Дохідність казначейських облігацій США (яка зростає обернено пропорційно до їхньої вартості) досягла багатомісячних максимумів після трьох тижнів безперервного падіння цін. Аналогічна боргова криза розгортається в Азії: зростає дохідність державних облігацій Індії, Японії та Південної Кореї. Дохідність 10-річних паперів Австралії злетіла до максимуму з 2011 року, а Нової Зеландії — до найвищого рівня з травня 2024 року.

Каталізатором панічних розпродажів стали політичні заяви. Обвал прискорився після ультиматуму президента США Дональда Трампа, який пригрозив завдати ударів по іранських електростанціях, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку. У відповідь Іран заявив про готовність «повністю» перекрити цей стратегічний водний шлях.

Центральні банки у макроекономічному глухому куті

Стрибок цін на нафту заганяє світові центробанки у безвихідь. За оцінками стратегів BNP Paribas, якщо вартість енергоносіїв залишиться високою, а рівень безробіття — стабільним, ФРС США буде змушена розглянути можливість підвищення відсоткових ставок вже на квітневому засіданні. Схожа риторика лунає і в Європі: член Керівної ради Європейського центрального банку Йоахім Нагель попередив про ймовірність підвищення ставок наступного місяця через ціновий тиск.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
financialGenius
financialGenius
23 березня 2026, 14:50
#
Очень не понятная и тяжелая ситуация… в статье написано что гос облигации теряют доверие и деньги инвесторов , золото (защищенный актив) падает, в ЕС индексы за месяц просели , как купить газ/нефть и заработать на повышении я так и не смог (может кто делал это и подскажет) так как рынок не открыт для обычных инвесторов. Я просто не понимаю как хотя бы сохранить свои активы что бы инфляция не съела их. В какие производные от этого кризиса вложиться ? Есть тут хорошие аналитики / советчики ?
