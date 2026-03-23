Нафта дорожчатиме: Goldman Sachs переглянув прогноз на 2026 рік

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 березня 2026, 13:46

Нафта дорожчатиме: Goldman Sachs переглянув прогноз на 2026 рік

Goldman Sachs підвищив прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на 2026 рік з $77 до $85 за барель, а для сорту WTI — з $72 до $79, пише Reuters.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

Аналітики інвестбанку очікують, що тривалі перебої в транзиті сировини через Ормузьку протоку в поєднанні з активним поповненням стратегічних резервів призведуть до посилення балансу на ринку та зростання обережності серед інвесторів.

У найближчій перспективі ситуація буде ще більш напруженою: прогноз середньої ціни Brent на березень і квітень підвищено з $98 до $110 за барель, оскільки трейдери закладають у котирування зростаючу геополітичну надбавку. Новий прогноз передбачає зростання ціни на 62% порівняно із середнім рівнем за 2025 рік, повідомив CNBC.

Goldman Sachs також попередив про шоковий сценарій: «На піку невизначеності ціна може становити $135 за барель». Подібний стрибок відбудеться, якщо ринку буде потрібно змусити споживачів превентивно знизити закупівлі, щоб компенсувати різке падіння видобутку, зазначили в банку.

Goldman виділив два ризики, що призводять до зростання цін. Перший — тривала блокада Ормузької протоки: якщо поставки нафти через неї залишаться на рівні 5% від попереднього протягом 10 тижнів. Це здатне підняти котирування Brent вище історичного максимуму 2008 року в $147 за барель, попередив Goldman. Другий ризик — стійке падіння видобутку на Близькому Сході на 2 млн барелів на добу.

З іншого боку, завершення військової операції США в регіоні може швидко нівелювати закладену в ціни премію за ризик, тоді як можливе введення Вашингтоном обмежень на експорт нафти загрожує подальшим розширенням спреду між марками Brent і WTI, попередив Goldman.

Найбільший банк Уолл-стріт JPMorgan Chase очікує, що у другому кварталі 2026 року середня ціна Brent становитиме $100 за барель, а до кінця року знизиться до $80.

Що відбувається з нафтою

Вартість Brent на торгах 23 березня зростала більш ніж на 1% і перевищувала $113,5 за барель. Інвестори намагаються знайти баланс між взаємними загрозами США та Ірану щодо енергетичної інфраструктури та надходженням на ринок мільйонів барелів іранської нафти після тимчасового зняття американських санкцій.

Ціновий спред між еталонними марками Brent і WTI перевищив $13 за барель, оновивши багаторічний максимум.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами