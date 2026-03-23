Нафта дорожчатиме: Goldman Sachs переглянув прогноз на 2026 рік

Goldman Sachs підвищив прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на 2026 рік з $77 до $85 за барель, а для сорту WTI — з $72 до $79, пише Reuters.

Що кажуть аналітики

Аналітики інвестбанку очікують, що тривалі перебої в транзиті сировини через Ормузьку протоку в поєднанні з активним поповненням стратегічних резервів призведуть до посилення балансу на ринку та зростання обережності серед інвесторів.

У найближчій перспективі ситуація буде ще більш напруженою: прогноз середньої ціни Brent на березень і квітень підвищено з $98 до $110 за барель, оскільки трейдери закладають у котирування зростаючу геополітичну надбавку. Новий прогноз передбачає зростання ціни на 62% порівняно із середнім рівнем за 2025 рік, повідомив CNBC.

Goldman Sachs також попередив про шоковий сценарій: «На піку невизначеності ціна може становити $135 за барель». Подібний стрибок відбудеться, якщо ринку буде потрібно змусити споживачів превентивно знизити закупівлі, щоб компенсувати різке падіння видобутку, зазначили в банку.

Goldman виділив два ризики, що призводять до зростання цін. Перший — тривала блокада Ормузької протоки: якщо поставки нафти через неї залишаться на рівні 5% від попереднього протягом 10 тижнів. Це здатне підняти котирування Brent вище історичного максимуму 2008 року в $147 за барель, попередив Goldman. Другий ризик — стійке падіння видобутку на Близькому Сході на 2 млн барелів на добу.

З іншого боку, завершення військової операції США в регіоні може швидко нівелювати закладену в ціни премію за ризик, тоді як можливе введення Вашингтоном обмежень на експорт нафти загрожує подальшим розширенням спреду між марками Brent і WTI, попередив Goldman.

Найбільший банк Уолл-стріт JPMorgan Chase очікує, що у другому кварталі 2026 року середня ціна Brent становитиме $100 за барель, а до кінця року знизиться до $80.

Що відбувається з нафтою

Вартість Brent на торгах 23 березня зростала більш ніж на 1% і перевищувала $113,5 за барель. Інвестори намагаються знайти баланс між взаємними загрозами США та Ірану щодо енергетичної інфраструктури та надходженням на ринок мільйонів барелів іранської нафти після тимчасового зняття американських санкцій.

Ціновий спред між еталонними марками Brent і WTI перевищив $13 за барель, оновивши багаторічний максимум.