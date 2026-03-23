Курс гривні різко пішов вниз у понеділок, 23 березня. У парі з євро українська валюта подешевшала на 90 копійок. Про це свідчать дані торгів.
23 березня 2026, 17:35
Курс валют: гривня різко обвалилась на міжбанку
|
Відкриття 23 березня
|
Закриття 23 березня
|
Зміни
|
43,57/43,62
|
44,02/44,05
|
45/43
|
50,23/50,28
|
51,16/51,17
|
93/89
Офіційний курс: долар — 43,82 грн, євро — 50,68 грн.
Середній курс у банках: 43,60−44,12 грн/долар, 50,30−51,10 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 44,00−44,15, євро — 51,05−51,35 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
