19 березня 2026, 20:00

Головне за четвер: ставка НБУ, кешбек на пальне та причини обвалу золота

Головне за четвер, 19 березня.

Головне за четвер, 19 березня.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 19 березня.

Кешбек на пальне: як отримати від 5% до 15% компенсації

Уряд ухвалив рішення про новий інструмент підтримки громадян — кешбек на пальне. Програма короткострокова, покликана пом'якшити негативні наслідки у період різкого стрибка цін. Працюватиме вона в межах «Національного кешбеку». Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Покупці знову цікавляться нашими банками: чи варто клієнтам хвилюватися

На український банківський ринок знову повернулися інвестори. Потенційні покупці придивляються відразу до декількох фінустанов. Чому це відбувається саме зараз, за якою ціною можуть піти банки до нових власників та за яких умов вона зростатиме, розповім докладніше.

ФРС вдруге поспіль зберегла ставку. Як відреагував ринок

ФРС США зберегла ставку у діапазоні 3,5−3,75%, йдеться у повідомленні на сайті регулятора. Рішення повністю відповідає очікуванням економістів та учасників ринку.

Ціни на пальне можуть підскочити до 16%: НБУ оцінив вплив конфлікту на Близькому Сході

У Національному банку України під час брифінгу з монетарної політики, 19 березня, прокоментували війну на Близькому Сході та нестабільність у районі Ормузької протоки, які вже впливають на ключові макроекономічні показники України. У НБУ зазначають, що цей конфлікт є критично важливим чинником: він відображається на вартості пального, темпах інфляції та стані торгового балансу.

Чому швидкі позики від банків стали головною альтернативою мікрозаймів від МФО

Історично сегмент швидкого мікрокредитування фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні нагадував фінансове гетто. Традиційний банківський сектор уникав масового фінансування дрібного бізнесу: обробка заявок на 50 чи 100 тисяч гривень коштувала надто дорого, підприємці не мали твердої застави, а їхні реальні доходи часто «ховалися в тіні». Коли власнику кав'ярні чи СТО терміново були потрібні гроші «на сьогодні», щоб перекрити касовий розрив або закупити товар, шлях до класичного банку був закритий стіною бюрократії. Відповідно, цю нішу монополізували мікрофінансові організації (МФО), пропонуючи швидкість в обмін на безпрецедентно високу вартість капіталу.

Золото в піке: чому «тиха гавань» обвалилася на 19% попри війну та інфляцію

Попри очікування, що золото зростатиме як захисний актив на тлі глобальної нестабільності, воно продемонструвало стрімке падіння на 19% від своїх максимумів. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook оприлюднив детальний розбір аномальної ситуації на ринку дорогоцінних металів. Експерт пояснив, чому логіка «безпечної гавані» цього разу не спрацювала і хто насправді стоїть за масштабним розпродажем.

Новини по темі
Всі новини
