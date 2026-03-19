19 березня 2026, 9:03

Кешбек на пальне: як отримати від 5% до 15% компенсації

Уряд ухвалив рішення про новий інструмент підтримки громадян — кешбек на пальне. Програма короткострокова, покликана пом'якшити негативні наслідки у період різкого стрибка цін. Працюватиме вона в межах «Національного кешбеку». Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Коли можна отримати

У рамках програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС — учасниках програми. Отримати кешбек можна буде починаючи з 20 березня.

Уряд проаналізував всі можливі опції підтримки тих громадян, які відчули найбільше фінансове навантаження внаслідок стрімкого підвищення цін на пальне, і обрав інструментарій, який є найбільш адресним, цифровим, і найменше викривлює конкуренцію.

Який розмір кешбеку

  • 15% — за дизельне пальне;
  • 10% — за бензин;
  • 5% — за автогаз.

Це дозволить заощаджувати від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального залежно від його виду.

Яка максимальна сума

Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі «Національний кешбек» залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

Фінансування програми не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а буде здійснюватись у межах коштів, вже передбачених в бюджеті Мінекономіки.

Для тих, хто вже користується програмою «Національний кешбек», жодних додаткових дій робити не потрібно. За придбане пальне розраховуйтеся карткою, як за звичайні покупки в магазині. Кешбек буде нарахований так само, як і при купівлі інших товарів.

А для нових користувачів, щоб долучитися до програми, потрібно:

  • відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів;
  • розрахуватись карткою, підключеною до програми.

Важливо: кешбек нараховується лише за умови розрахунку карткою, яку підключили для участі в програмі. Накопичений кешбек відображатиметься в застосунку Дія в розділі «Національний кешбек».

Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 5

+45
malfar
malfar
19 березня 2026, 9:20
Це якесь популістичне неподобство-дотувати всім бажаючим автопальне. Автомобіль-це розкіш, бо у кого він є навіть субсидії не виплачують. З моїх податків, які ще хочуть збільшити, роздадуть гроші всім, у кого вони й так є. Чудова економічна політика в воюючій країні. Влада непереможна, її можна тіки купити
Hennady
Hennady
19 березня 2026, 9:41
Ви не зовсім праві. Авто вже давно для багатьох не розкіш. Пенсіонери на дачу, сільські жителі, мама дитину в садок і гуртки і т.п. Для них це буде допомога.
«З Ваших податків» — не обовязково. Подивіться на це з іншого боку — АЗС платять багато видів податків та акцизи. Вважайте, що виплати будуть з них.
Інше питання, що всіх прирівняли: і пенсіонера на старих жигулях чи ланосі і мажора на 4-хлітровому джипі.
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
19 березня 2026, 10:25
Ще один розумник з мисленням рівня совка. Чувак, якщо в тебе нема машини, то чому це має бути проблемою інших? Не пуржи пургу.
fortyna2022
fortyna2022
19 березня 2026, 10:20
Якщо є машина, є гроші на пальне. Навіть якщо вони покоритуються деякий час громадським транспортом, гірше не стане.Якщо батьки прогуляються з дитиною по дорозі в садік, гірше не стане. Давайте кешбек платити за проїзд у громадському транспорті. Закони приймаються в угоду сволот депутатів.
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
19 березня 2026, 10:24
Шо ти мелеш? Пішки з района в район у Києві? Відкрути вже собі оте, чим пишеш, пройдисвіт.
