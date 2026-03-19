Кешбек на пальне: як отримати від 5% до 15% компенсації

Уряд ухвалив рішення про новий інструмент підтримки громадян — кешбек на пальне. Програма короткострокова, покликана пом'якшити негативні наслідки у період різкого стрибка цін. Працюватиме вона в межах «Національного кешбеку». Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Коли можна отримати

У рамках програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС — учасниках програми. Отримати кешбек можна буде починаючи з 20 березня.

Уряд проаналізував всі можливі опції підтримки тих громадян, які відчули найбільше фінансове навантаження внаслідок стрімкого підвищення цін на пальне, і обрав інструментарій, який є найбільш адресним, цифровим, і найменше викривлює конкуренцію.

Який розмір кешбеку

15% — за дизельне пальне;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Це дозволить заощаджувати від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального залежно від його виду.

Яка максимальна сума

Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі «Національний кешбек» залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

Фінансування програми не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а буде здійснюватись у межах коштів, вже передбачених в бюджеті Мінекономіки.

Для тих, хто вже користується програмою «Національний кешбек», жодних додаткових дій робити не потрібно. За придбане пальне розраховуйтеся карткою, як за звичайні покупки в магазині. Кешбек буде нарахований так само, як і при купівлі інших товарів.

А для нових користувачів, щоб долучитися до програми, потрібно:

відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів;

розрахуватись карткою, підключеною до програми.

Важливо: кешбек нараховується лише за умови розрахунку карткою, яку підключили для участі в програмі. Накопичений кешбек відображатиметься в застосунку Дія в розділі «Національний кешбек».

Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року.