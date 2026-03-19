Уряд ухвалив рішення про новий інструмент підтримки громадян — кешбек на пальне. Програма короткострокова, покликана пом'якшити негативні наслідки у період різкого стрибка цін. Працюватиме вона в межах «Національного кешбеку». Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Кешбек на пальне: як отримати від 5% до 15% компенсації
Коли можна отримати
У рамках програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС — учасниках програми. Отримати кешбек можна буде починаючи з 20 березня.
Уряд проаналізував всі можливі опції підтримки тих громадян, які відчули найбільше фінансове навантаження внаслідок стрімкого підвищення цін на пальне, і обрав інструментарій, який є найбільш адресним, цифровим, і найменше викривлює конкуренцію.
Який розмір кешбеку
- 15% — за дизельне пальне;
- 10% — за бензин;
- 5% — за автогаз.
Це дозволить заощаджувати від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального залежно від його виду.
Яка максимальна сума
Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі «Національний кешбек» залишається без змін — до 3000 грн на місяць.
Фінансування програми не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а буде здійснюватись у межах коштів, вже передбачених в бюджеті Мінекономіки.
Для тих, хто вже користується програмою «Національний кешбек», жодних додаткових дій робити не потрібно. За придбане пальне розраховуйтеся карткою, як за звичайні покупки в магазині. Кешбек буде нарахований так само, як і при купівлі інших товарів.
А для нових користувачів, щоб долучитися до програми, потрібно:
- відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів;
- розрахуватись карткою, підключеною до програми.
Важливо: кешбек нараховується лише за умови розрахунку карткою, яку підключили для участі в програмі. Накопичений кешбек відображатиметься в застосунку Дія в розділі «Національний кешбек».
Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року.
«З Ваших податків» — не обовязково. Подивіться на це з іншого боку — АЗС платять багато видів податків та акцизи. Вважайте, що виплати будуть з них.
Інше питання, що всіх прирівняли: і пенсіонера на старих жигулях чи ланосі і мажора на 4-хлітровому джипі.