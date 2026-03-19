19 березня 2026, 14:55

Ціни на пальне можуть підскочити до 16%: НБУ оцінив вплив конфлікту на Близькому Сході

У Національному банку України під час брифінгу з монетарної політики, 19 березня, прокоментували війну на Близькому Сході та нестабільність у районі Ормузької протоки, які вже впливають на ключові макроекономічні показники України. У НБУ зазначають, що цей конфлікт є критично важливим чинником: він відображається на вартості пального, темпах інфляції та стані торгового балансу.

Ціни на пальне можуть підскочити до 16%: НБУ оцінив вплив конфлікту на Близькому Сході
Фото: pixabay

Ціни на пальне та інфляція

Одним із перших безпосередніх наслідків стало подорожчання енергоносіїв. У НБУ зазначають, що за фактом у березні вже зафіксовано зростання цін на пальне на 12,5%. Прогнозується, що ця цифра може збільшитися до 16%.

У разі закріплення таких цін на високому рівні, це матиме наступний вплив на споживчий кошик: зростання вартості пального додасть близько 0,45% до показника річної інфляції.

Оскільки витрати на логістику та пальне закладені в собівартість більшості товарів і послуг, непрямий ефект може бути вдвічі більшим за прямий — тобто додатково до 0,9%.

Якщо блокування Ормузької протоки триватиме, показники інфляції на кінець 2026 року можуть виявитися вищими за ті, що закладалися у січневий макроекономічний прогноз НБУ.

Торговельний баланс та імпорт

Зростання цін на нафту, газ та добрива на світових ринках безпосередньо тисне на обсяги українського імпорту:

  • Енергоносії: якщо ціна на нафту закріпиться у діапазоні $80−100 за барель, вартісні обсяги імпорту до кінця року можуть зрости на $1,5−3 млрд.
  • Добрива: Близький Схід забезпечує близько третини світових поставок добрив, зокрема майже половину виробництва сечовини. Тому їх подорожчання може збільшити витрати України на імпорт ще на $140 млн на рік.

Експорт та ВВП

Попри негативні чинники, у НБУ запевняють, що прямої загрози для українського експорту немає. Логістичні маршрути України переважно пролягають через Чорне море або західний кордон, тому конфлікт їх не зачіпає.

Більше того, існують певні компенсаторні фактори: на світових ринках паралельно зростають ціни на зернові та продукти харчування, що може частково перекрити втрати від дорогого імпорту за рахунок зростання валютної виручки від експорту. Прямого суттєвого впливу на ВВП не очікується, хоча можливий негативний ефект через уповільнення економік країн ЄС — основних торговельних партнерів України.

Безпекові ризики та санкційний тиск

Національний банк окремо виділив кілька визначальних наслідків безпекового характеру:

  • Фіскальні можливості агресора: високі ціни на енергоносії створюють для росії додатковий фінансовий простір для продовження війни. Це підвищує ризики інтенсифікації обстрілів української території.
  • ППО та ресурси: затяжний конфлікт на Близькому Сході може спричинити певний дефіцит засобів для підтримки достатнього рівня протиповітряної оборони, що є предметом особливої уваги політичного керівництва України.

З огляду на ці обставини, позиція Національного банку залишається чіткою: санкційний тиск на рф повинен лише посилюватись, щоб нівелювати переваги, які вона отримує від дестабілізації світового енергетичного ринку.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 5

Андрій М***к
Андрій М***к
19 березня 2026, 16:14
У Венесуелі, Іраку, США, Канаді, Норвегії, Бразилії, Великобританії,Алжирі, Нігерії, Бразилії, Малайзії, Лівії, Єгипті, Сирії, Туреччині, Азербайджані, рашці напевно нафта закінчилась?
HappyInterest
HappyInterest
19 березня 2026, 17:02
Во, видите, умный человек на форуме (без подкола). правильный вопрос.

фокусник (и) под предлогом «войны» поднимает цены на горючку и все вышеперечисленные поставщики выигрывают.
«тегеран за три дня» не случился и нужно придумывать «оправдания». че они ваще в иране забыли? в прошлом году ядреную програму разбомбили., отводите армию и нефть подешевеет. или не?))

на уровне конспирологии, для размышлений — трамп помогает путину (америка в очередной раз спасает россию).
без успешной венесуэлы не было и ирана. я это вижу так. а все эти цены и прочее — это последствия заранее спланированной игры сыльных мира сегою иран как обороняющаяся сторона делает все правильно. или нельзя такого говорить?


bosyak
bosyak
19 березня 2026, 17:12
Трамп допомагає штатам, вони експортери нафти. На всіх інших йому пофіг. Через свою обмеженість не розуміє, що висока ціна на нафту вбиває нафтовий ринок у довгу, бо електрички сидять в «засаді» — якщо придбав електричку тобі на 10 років пофіг ціна бензину.
HappyInterest
HappyInterest
19 березня 2026, 17:15
Ну кстати да, тоже вірно
P.S. «Трамп допомагає штатам, вони експортери нафти. На всіх інших йому пофіг» +++
от тільки інші також в виграші, але то таке…
«електрички сидять в «засаді» » прям в точку... +++
lider2000
lider2000
19 березня 2026, 17:24
В Канаде цени виросли прилично. Трамп *** )))
