Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
19 березня 2026, 18:33

Золото в піке: чому «тиха гавань» обвалилася на 19% попри війну та інфляцію

Попри очікування, що золото зростатиме як захисний актив на тлі глобальної нестабільності, воно продемонструвало стрімке падіння на 19% від своїх максимумів. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook оприлюднив детальний розбір аномальної ситуації на ринку дорогоцінних металів. Експерт пояснив, чому логіка «безпечної гавані» цього разу не спрацювала і хто насправді стоїть за масштабним розпродажем.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Війна в Ірані та паливний шок

На думку аналітика, головною причиною є війна на Близькому Сході. Хоча інфляційні очікування зросли через подорожчання палива та добрив, а Центробанки відмовилися знижувати ставки, ключовим фактором став обмін ударами по енергетичній інфраструктурі.

Після атак на нафтогазову переробку ринок пережив прямий шок:

  • Нафта Brent злітала вище $119 за барель.
  • Газ у Європі підскочив на 25−28%.

Пошкодження хабу Ras Laffan у Катарі поставило під загрозу 20% світового ринку СПГ.

Де Близький Схід бере гроші на війну та відновлення?

Країни Затоки наразі опинилися у скрутному становищі: відтік капіталу, втрата доходів від логістики та туризму, а попереду — колосальні витрати на ППО, озброєння та відновлення інфраструктури. Гроші на це вони беруть зі своїх гігантських фондів добробуту:

  • Public Investment Fund Саудовської Аравїї — $1,15 трлн,
  • Abu Dhabi Investment Authority — $1,1 трлн,
  • Kuwait Investment Authority — більш ніж $1 трлн,
  • Qatar Investment Authority — близько $580 млрд,
  • Mubadala — близько $358 млрд.

Це різні активи, у тому числі американські облігації й золото.

«Навіть якщо на ринок вийде лише 1−3% цих коштів, це вже приблизно $43−129 млрд потенційних продажів активів. А якщо більше будуть продавати 5−6%, то це вже під $250 млрд», — підраховує Шевчишин.

Оскільки середньоденний оборот ринку золота становить близько $191,3 млрд, вкидання навіть $10−20 млрд активів за короткий період здатне «зламати» технічну картину та спровокувати панічне закриття позицій фондами.

«Формально воно мало б зростати як „тиха гавань“ на тлі війни та інфляційних ризиків. Але ми бачимо красиве падіння, хоча новинний фон для нього начебто позитивний. Це може означати, що на ринку з’явився великий продавець/продавці, якому потрібна жива ліквідність вже зараз. Прямого доказу офіційного продажу резервів поки немає, але сама цінова динаміка дедалі більше схожа не на звичайну корекцію, а на початок вимушеного розпродажу», — заявив Шевчишин.

Чому зливають саме золото, а не долар?

Багатьох дивує, чому золото падає, а долар росте. Шевчишин вважає, що це питання політичної безпеки:

«Чому лише золото? Бо якщо Близький Схід почне продавати американський борг, прийде Трамп і по шапці надає. А ще гірше — образиться, перестане захищати та зброю продавати не буде. Тому продають… золото. Поки що золото».

На думку аналітика, золото зараз «тупо зливають» не лише монархії Затоки, а й Європа та Азія, яким потрібна жива ліквідність через проблеми з паливом. Цінова динаміка дедалі більше нагадує не корекцію, а вимушений розпродаж.

Що далі?

Експерт попереджає, якщо атаки на Близькому Сході посиляться, розпродаж суверенних активів триватиме. Коли золото вичерпається, у хід підуть доларові активи. Масове скидання американських облігацій стане сильним ударом по долару.

«Якщо Штати вийдуть без результатів з війни, долар також посиплеться. Бо король виявився голим, навіть якщо буде кричати що він переміг», — підсумував Шевчишин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
korvin29
19 березня 2026, 20:19
#
Сейчас многие предпочитают быть в кэше.
+
0
viicore
19 березня 2026, 21:19
#
Обычная коррекция. Не может никакой актив расти в космос сильно выше инфляции. Кеш это мусорный актив, за ликвидность плата очень высокая. Пока вы держите кеш у вас его забирают из-под подушки печатая триллионы долларов. Инфляция в баксах 2−8% в среднем 4% в год последние 10 лет. То что вы могли купить за 600 долларов в 2016 сейчас и за 1000 купить нельзя. Золото с того времени поднялось в 3 раза с учетом инфляции. 1200 в 2016 и 5000 сейчас. С поправкой на инфляцию доллара это 3000 на те деньги 10 лет назад.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
